Były kapitan kadry podsumował złą passę Lewandowskiego. "Nie możemy mieć z tym problemu"

Fajnie to wytrzymaliśmy. A w obronie zagraliśmy tak pewnie, że Wojciech Szczęsny to chyba koszulkę po meczu złoży i schowa do torby na kolejny mecz. Do prania jej oddawać nie musi - mówi Jacek Bąk. Były kapitan reprezentacji Polski dzieli się spostrzeżeniami po meczu Albania - Polska. W Tiranie wygraliśmy 1:0.

