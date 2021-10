Obrzydliwe komentarze pod adresem Karola Świderskiego. Totalna nienawiść

Reprezentacja Polski pokonała Albanię 1:0 w kluczowym meczu eliminacji do mistrzostw świata. Jedynego gola dla Polaków zdobył Karol Świderski w 77. minucie meczu. Chwilę potem spotkanie zostało przerwane przez zachowanie albańskich kibiców, którzy obrzucili Polaków butelkami. Piłkarze obu zespołów zeszli z boiska i wydawało się, że może zakończyć się to nawet walkowerem dla Polski. Spotkanie zostało ostatecznie wznowione i podopieczni Paulo Sousy odnieśli skromne, ale kluczowe zwycięstwo.

Po spotkaniu albański "Sport Ekspres" napisał, że Świderski prowokował albańskich kibiców. Sam napastnik w rozmowie po meczu z Polsatem Sport stwierdził , że nie jest bez winy. - To było fantastyczne uczucie strzelić gola w takim spotkaniu, na obcym stadionie. Z pewnością będę to pamiętał. Z kolei to, że kibice tak reagowali, to po części moja wina. Niepotrzebnie pobiegłem w ich kierunku świętować, ale byłem pod wpływem emocji. Trudno, stało się – powiedział. Nic jednak nie może usprawiedliwić zachowania Albańczyków, którzy w kierunku Polaków rzucili pełne butelki, zapalniczki, a nawet telefon.

Trener Albanii grzmi po skandalu na trybunach. "To nam przeszkodziło"

Kibice Albanii dobrze zapamiętali Świderskiego. Polak mógł się o tym przekonać w wywiadzie pomeczowym. Jego rozmowa z reporterem TVP Sport trwała około 40 sekund i skończyła się na jednym pytaniu. Wywiad trzeba było przerwać, bo Albańczycy znowu celowali w Świderskiego butelkami.

Albańczycy obrażają Świderskiego w internecie. Obrzydliwe komentarze

Chociaż mecz zakończył się już wiele godzin temu, to Albańczycy nadal przeżywają porażkę i prowokacje Świderskiego. Widać to na Instagramie piłkarza. Pod jego ostatnim zdjęciem (które nawiasem mówiąc zostało opublikowane już kawał czasu temu) pojawiają się obraźliwe i wulgarne komentarze. "J…ć Polskę", „Albańczycy będą j…ć twoją żonę", „J…ć twoją rodzinę draniu", "J….y polski alkoholik". Polscy kibice nie pozostają dłużni, obrażając Albańczyków. To tylko nakręca spiralę. Jeden z albańskich użytkowników posunął się nawet do porównania Polaków z hitlerowcami. "Polacy w komentarzach pokazują swoją mentalność neonazistów, mentalność hitlerowskich przodków" – napisał jeden z anonimów.