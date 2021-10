Te dwa mecze zdecydują o awansie reprezentacji Polski. Kiedy gra nasza reprezentacja?

Mecz Polski z Albanią w ósmej kolejce el. MŚ był określany przez dziennikarzy, kibiców czy trenera Paulo Sousę jako spotkanie "o wszystko". Zwycięzca mógł przybliżyć się do gry w barażach. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, ale w drugiej to biało-czerwoni częściej znajdowali się pod bramką rywali. W 77. minucie Karol Świderski otrzymał świetne podanie Mateusza Klicha i uderzeniem z lewej nogi dał prowadzenie Polsce. Ze względu na zachowanie kibiców mecz został na kilka minut przerwany, ale ostatecznie biało-czerwoni utrzymali korzystny wynik.

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa mecze w 2021 roku. One zdecydują o dalszym losie kadry

Reprezentacja Polski po ośmiu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z 17 punktami i traci zaledwie trzy punkty do prowadzącej Anglii. Biało-czerwoni wyrobili sobie przewagę dwóch punktów nad Albanią, co sprawia, że kadra jest już bardzo blisko zapewnienia sobie gry w barażach, które odbędą się w marcu 2022 roku. Aby zespół prowadzony przez Paulo Sousę wywalczył awans do baraży, musi wygrać w najbliższym meczu, a przy okazji Albania nie może wygrać z Anglią.

Oba końcowe spotkania w el. MŚ w Katarze odbędą się w listopadzie tego roku. Najpierw Polska zagra na wyjeździe z Andorą (12 listopada o 20:45), natomiast na zakończenie eliminacji zmierzy się z Węgrami (15 listopada o 20:45). Biało-czerwoni mierzyli się z tymi zespołami na początku eliminacji - wtedy Polska zremisowała 3:3 z Węgrami i pokonała 3:0 Andorę.

Terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I: