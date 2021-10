Wyjątkowy wyczyn reprezentacji Polski. Tylko dwie kadry są lepsze

Spotkanie reprezentacji Polski z Albanią było określane jako mecz "o wszystko". Zwycięzca tego pojedynku mógł znacznie się przybliżyć do gry w barażach w el. MŚ w Katarze. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, ale w drugiej to Polacy zaczęli częściej dochodzić do głosu. W 77. minucie Karol Świderski wykorzystał kapitalne podanie Mateusza Klicha i dał biało-czerwonym prowadzenie. Ze względu na zachowanie kibiców mecz został na kilka minut przerwany, ale ostatecznie Polska utrzymała wynik 1:0.

Polska jedną z najskuteczniejszych reprezentacji w eliminacjach. Tylko sześć kadr strzeliło powyżej 20 goli

Reprezentacja Polski zdobywa sporo bramek podczas eliminacji MŚ w Katarze. Biało-czerwoni po ośmiu rozegranych spotkaniach mają 25 strzelonych goli, ale też aż osiem straconych, co daje im bilans +17. Niemal połowa trafień Polaków w eliminacjach dotyczy spotkań z San Marino, które nasza kadra wygrała 7:1, a później 5:0. Polacy pod względem zdobytych bramek znajdują się w czołówce europejskich grup eliminacyjnych do MŚ.

Więcej strzelonych goli od Polski mają tylko Holendrzy (29) oraz Duńczycy (27). Kadra prowadzona przez Kaspera Hjulmanda wywalczyła już awans na mistrzostwa świata, zdobywając komplet punktów w ośmiu kolejkach w grupie F i notując bilans 27:0! Holandia nie jest jeszcze pewna bezpośredniego awansu na mundial, ponieważ na dwie kolejki przed końcem ma dwa punkty przewagi nad Norwegią i cztery punkty nad Turcją.

Reprezentacja Polski jest jedną z pięciu kadr, która po ośmiu kolejkach el. MŚ w Katarze ma więcej niż 20 zdobytych bramek. Poza wspomnianą dwójką do tego grona dołączają jeszcze Anglicy (24), Niemcy (23) oraz Belgowie (21). Nasi zachodni sąsiedzi wywalczyli awans na mundial w miniony poniedziałek, wygrywając 4:0 z Macedonią Północną. Polska może poprawić swój dorobek strzelecki w listopadowych meczach przeciwko Andorze (12 listopada, 20:45) oraz Węgrom (15 listopada, 20:45).

