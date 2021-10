Albańskie media w rozpaczy. Docenili jednego Polaka. "To boli bardziej od porażki z Polską"

We wtorek reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Albanię 1:0 i mocno zbliżyła się do gry w barażach o awans na mundial, który za rok odbędzie się w Katarze. W 77. minucie jedynego gola dla drużyny Paulo Sousy strzelił Karol Świderski.

Tuż po trafieniu napastnika PAOK-u mecz został przerwany na kilkanaście minut z powodu niepokoju na trybunach. W cieszących się z gola Polaków z trybun poleciały plastikowe butelki, zapalniczki, a na jednym zdjęciu widać nawet telefon komórkowy. Obie drużyny zeszły do szatni i mimo że istniała realna groźba zakończenia meczu przed czasem, to ostatecznie został on dograny do końca.

Wyniku oraz zachowania pseudokibiców nie mogą odżałować albańskie media. "Albanii nie udało się utrzymać nadziei, które rozbudziła wyjazdowym meczu na Węgrzech. Polacy wygrali po nieostrożności w naszej obronie, ale przez 90 minut nie pokazali nic. Albańscy piłkarze zdołali wyizolować nawet Roberta Lewandowskiego. Mimo to marzenia o mundialu możemy schować do szafy" - napisał portal Spuersport.al.

"Reprezentacja Albanii przegrała z Polską bardzo ważny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Zwycięstwo faworyzowanych Polaków przedłużyło ich nadzieje na grę w turnieju. Po jedynej bramce meczu spotkanie zostało przerwane po tym, jak w prowokujących kibiców Polaków z trybun poleciały różne przedmioty" - napisał portal Javanews.al.

Docenili jednego Polaka

Portal Sportekspres.com docenił asystę przy golu w wykonaniu Mateusza Klicha. "Chociaż Elseid Hysaj i Etrit Berisha mogli zachować się lepiej, to też trudno ich winić za utratę tego gola. Podanie Polaka było doskonałe. Nasi zawodnicy stawili czoła lepszej drużynie, ale sił starczyło im tylko na godzinę" - czytamy.

"Porażka z Polską zepchnęła nas na trzecie miejsce w grupie i do miejsca barażowego tracimy już dwa punkty. Chociaż sytuacja w grupie nie jest dla nas dobra, to wciąż liczymy na cud do ostatniej kolejki. Mimo że w następnym meczu Polacy zagrają z Andorą, a my na wyjeździe z Anglią, to musimy wierzyć" - tak albańskich kibiców podbudował portal Cna.al.

"To, co wydarzyło się w Tiranie, boli. Nasze szanse na baraże mocno zmalały. Jeszcze bardziej boli jednak bezsensowne zachowanie grupy kibiców, którzy rzucali w Polaków różnymi przedmiotami" - czytamy na portalu Panorama.com.al.

"Albańczycy minimalnie przegrali z Polakami w meczu o wszystko. Tuż po jedynej bramce w meczu spotkanie zostało przerwane, a po kilkunastu minutach nasi zawodnicy nie byli w stanie odpowiedzieć na trafienie Polaków. Nasie rywale grali dobrze, dobrali odpowiednią taktykę, umieli spowalniać grę i wykorzystali nasz błąd" - to relacja portalu Lajmifundit.al.

"Chociaż po meczu z faworyzowaną reprezentacją Polski nasza drużyna może chodzić z podniesioną głową, to nasze marzenia o mundialu są praktycznie skończone. Wszystko może rozstrzygnąć się już w następnej kolejce, gdy zagramy na wyjeździe z Anglią" - napisano na portalu Newsbomb.al.

Następne mecze w naszej grupie eliminacyjnej odbędą się 12 listopada.