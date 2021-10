Przeciekawa sytuacja w "polskiej" grupie. Możemy nawet wyprzedzić Anglię. Co się musi stać?

Spotkanie reprezentacji Polski z Albanią było określane jako mecz "o wszystko". Zwycięzca tego pojedynku mógł znacznie się przybliżyć do gry w barażach w el. MŚ w Katarze. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, ale w drugiej to Polacy zaczęli dochodzić do głosu. W 77. minucie Karol Świderski wykorzystał kapitalne podanie Mateusza Klicha i dał biało-czerwonym prowadzenie. Ze względu na zachowanie kibiców mecz został na kilka minut przerwany, ale ostatecznie Polska utrzymała wynik 1:0.

Eliminacje MŚ 2022. Biało-czerwoni mogą być pewni baraży przed ostatnią kolejką

Reprezentacja Polski przed listopadowymi meczami w el. MŚ w Katarze jest niemal pewna gry w barażach. W barażach zagra łącznie 12 drużyn, a dokładniej 10 zespołów, które zajęły drugie miejsca w grupach eliminacyjnych oraz dwie drużyny, które wygrały swoje grupy w Lidze Narodów, ale nie wywalczyły awansu w eliminacjach. Polacy mogą mieć już zapewnioną grę w dwustopniowych barażach, jeśli w dziewiątej kolejce pokonają Andorę, a Albania nie wygra z Anglią. Baraże zostaną rozegrane w dniach 24-29 marca 2022 roku, a awans na mundial wywalczą tylko trzy zespoły.

Eliminacje MŚ 2022. Reprezentacja Polski wciąż może wygrać grupę

Sytuacja reprezentacji Anglii się nieco skomplikowała po meczu z Węgrami. Kadra prowadzona przez Garetha Southgate'a zremisowała 1:1, przez co jej przewaga nad drugim zespołem w grupie (w tym wypadku nad Polską) stopniała do trzech punktów. To sprawia, że biało-czerwoni matematycznie mają szansę na to, aby wywalczyć awans na mistrzostwa świata bezpośrednio w grupie I.

Jeśli reprezentacja Polski pokona zarówno Andorę, jak i Węgry, to Anglia musi uzyskać co najmniej cztery punkty w meczach z Albanią i San Marino, aby być pewnym awansu na mistrzostwa świata. W przypadku, gdyby Polska miała tyle samo punktów, co Anglia, to pod uwagę będzie brany bilans bramek, a nie bezpośrednie spotkania. W tym wypadku na ten moment lepiej wypadają wicemistrzowie Europy (+21 do +17). Anglia zagra jednak z San Marino, więc dość łatwo może nastrzelać goli, choć my Andorczykom teoretycznie też możemy strzelić dużo bramek. Powiedzmy sobie jednak szczerze. Awans z pierwszego miejsca to głównie matematyczne szanse.

Tabela w "polskiej" grupie po ósmej kolejce el. MŚ:

1. Anglia - 20 pkt, bilans bramek 24:3

2. Polska - 17 pkt, 25:8

3. Albania - 15 pkt, 11:7

4. Węgry - 11 pkt, 13:12

5. Andora - 6 pkt, 7:19

6. San Marino - 0 pkt, 1:32

Terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I: