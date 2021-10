Wojciech Szczęsny bardzo szybko uciął temat. "Trzy szybkie pytania"

- Poprosimy szybkie trzy pytania do Wojtka - zapowiedział Jakub Kwiatkowski, rzecznik reprezentacji Polski. Pytań ostatecznie padło więcej - sześć, ale Wojciech Szczęsny nie chciał rozwodzić się na temat kibiców, którzy rzucali w jego kierunku różne przedmioty. Szczególnie pod koniec meczu, już po wznowieniu gry, która została przerwana na ponad kwadrans w 77. minucie. Zaraz po tym, jak zwycięskiego gola dla Polski strzelił rezerwowy Karol Świderski.

- Skoro mecz został wznowiony, widocznie uznano, że jest bezpieczne. Nie zwracaliśmy uwagi na to, co się wcześniej wydarzyło na trybunach. My myślimy o tym, żeby grać w piłkę. Od zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach są inni - przyznał Szczęsny i już więcej nie wracał do tego, co we wtorek wieczorem działo się na stadionie w Tiranie.

"Takie mecze gra się najfajniej"

Zaczęło się już przed meczem. Wtedy albańscy kibice jeszcze nie rzucali żadnymi przedmiotami, ale przeraźliwie wygwizdali polski hymn. - Takie mecze gra się najfajniej. Takie, czyli i o taką stawkę, i w takiej atmosferze. Wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. No i nie byliśmy zaskoczeni. Do tego zdobyliśmy trzy punkty na bardzo trudnym terenie. Może nie był to ładny mecz, ale najważniejsze, że udało się go wygrać - zaznaczył Szczęsny, który wraz z Sousą pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej.

- Od jakiegoś czasu nasza gra wygląda bardzo fajnie. Czasami jeszcze tracimy głupie bramki, ale widać, że idzie to w dobrym kierunku. I że go jest dobry sygnał przed kolejnymi meczami - dodał bramkarz reprezentacji Polski, która dzięki wtorkowemu zwycięstwu przeskoczyła Albanię w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem eliminacji do przyszłorocznego mundialu zajmuje drugie miejsce w grupie, które zapewnia jej awans do baraży.

Tak wygląda sytuacja w grupie na dwie kolejki przed końcem eliminacji