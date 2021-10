Lewandowski bardzo mocno oceniony po meczu z Albanią. "Obudził się Zieliński"

We wtorek reprezentacja Polski grała z Albanią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Sam Paulo Sousa określił, że będzie to starcia "o wszystko" i czuć było to właściwie od pierwszej minuty. Pierwsza część gry spotkanie było bardzo wyrównane. W drugiej części gry Polacy z czasem zyskiwali kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi i w końcu dopięli swego w 77. minucie. Do bramki Albańczyków trafił Karol Świderski, który wykorzystał dośrodkowanie Mateusza Klicha. Po bramce dla Polski spotkanie zostało przerwane. Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała 1:0.

Bardzo źle wyglądała pierwsza połowa tego spotkania, w której zawiodła także gwiazda biało-czerwonych i jednocześnie kapitan zespołu, Robert Lewandowski. "Najlepsi IMO Zieliński, Buksa i Bednarek w tej 1. połowie. Najsłabszy Lewandowski" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Słaba pierwsza połowa Roberta Lewandowskiego. Piotr Zieliński stara się przyspieszać, Moder dwie ładne piłki do Puchacza, ale to tyle" - dodał Sebastian Chabiniak, komentator "Eleven Sports".

Nie wszyscy piłkarze reprezentacji Polski zebrali jednak wyłącznie negatywne noty. Na wyróżnienie w składzie biało-czerwonych zasłużył Piotr Zieliński. Pomocnik SSC Napoli był wielokrotnie wspominany jako nadzieja akcji ofensywnych Polaków. "Tylko z Piotrem Zielińskim przy piłce jestem spokojny. Tylko on głupio nie traci, celnie podaje, nie panikuje", "Obudził się Zieliński, jest kontrola, choć z przodu zdecydowanie za mało konkretów"- pisali Dawid Szymczak i Jakub Seweryn, dziennikarze Sport.pl.

"Za kadencji Sousy nie przegraliśmy ani jednej drugiej połowy w meczach o punkty. Fajnie byłoby utrzymać tę serię" - napisał Paweł Gołaszewski z czasopisma "Piłka Nożna". Podobnie było we wtorkowym meczu z Albanią. Podkreślmy, że gola na 1:0 strzelił w 77. minucie meczu zmiennik, Karol Świderski po dośrodkowaniu właśnie Mateusza Klicha, który również pokazał się na boisku w drugiej połowie. "Wspominając te eliminacje, będę pamiętał przede wszystkim Karola Świderskiego. Prawie w każdym meczu konkret, duży plus Sousy" - podsumował tę sytuację Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Zdecydowanie brzydsze obrazy oglądaliśmy po zdobytej przez Polaków bramce. W trakcie celebracji albańscy kibice obrzucili naszych reprezentantów butelkami z wodą. Sędzia natychmiast przerwał spotkanie. Piłkarze wrócili na murawę po kilkunastu minutach.

"Mecz w naszym wykonaniu, powiedziałbym mocno brzęczkowy, ale ten gol - perfekcyjne dogranie Klicha, tak chciał - i wykończenie Świderskiego - przysłowiowe stadiony świata" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego. "Bardzo dobre zmiany (po raz kolejny), zdecydowana większość meczu pod kontrolą = zasłużona wygrana. Brawo i walczymy dalej" - dodaje Maciej Sawicki. "Kluczowe trzy punkty i mamy baraże na wyciągnięcie ręki. Trzeba to przyklepać za miesiąc" - pisze natomiast Piotr Dumanowski z "Eleven Sports"

"Przepchnięte kolanem i nosem Sousy do zmian. Z nudzącym się Szczęsnym, czystym kontem, przy Lewandowskim, który dla od odmiany…no, nie pomagał. Nie ma czym się specjalnie zachwycać, ale fajnie, że bez wtopy udało się te 3 punkty wyciągnąć" - zauważył Michał Borkowski, meczyki.pl. Najwięcej pochwał po meczu zebrali jednak obrońcy: "Dawidowicz - Glik - Bednarek, tu jest na czym budować. Razem z wahadłowymi Jóźwiakiem oraz Puchaczem dwa doskonałe mecze w defensywie z Anglią (1:1) oraz Albanią (1:0). Nasłuchaliśmy się pytań o czyste konta, ale akurat te dwa mecze pokazały, że panowie wiedzą, co robią z tyłu" - napisał Dominik Piechota z newonce.sport.

"Obrona 10/10 Glik - Bednarek - Dawidowicz to jest super zestaw" - dodaje Marek Wawrzynowski z Wirtualnej Poczty. "Niemal wzorowo w destrukcji, dość dyskretnie w ataku, ale najważniejsze, że wystarczyło" - stwierdził Tomasz Urban z viaplaysport.pl. "Sztycha ta Albania dziś nie zrobiła. Przepaść w porównaniu do meczu w Warszawie. Świetnie w obronie Glik, Bednarek i Dawidowicz. W pełni zasłużone zwycięstwo" - czytamy z kolei u Mateusza Święcickiego, "Eleven Sports".

Wygrana z Albanią jest piątym zwycięstwem reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ. Polacy awansowali także na 2. miejsce w tabeli, które gwarantuje awans do baraży o mistrzostwa świata w Katarze (2 punkty przewagi nad trzecią Albanią). Ostatnie dwa mecze kwalifikacji biało-czerwoni rozegrają na kolejnym zgrupowaniu: 12 listopada z Andorą oraz 15 listopada z Węgrami.