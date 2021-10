Tak wygląda sytuacja w grupie po meczu Albania - Polska! Kluczowa wiadomość

We wtorek reprezentacja Polski grała z Albanią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Sam Paulo Sousa określił, że będzie to starcia "o wszystko" i czuć było to właściwie od pierwszej minuty. Pierwsza część gry spotkanie było bardzo wyrównane. W drugiej części gry Polacy z czasem zyskiwali kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi i w końcu dopięli swego w 77. minucie. Do bramki Albańczyków trafił Karol Świderski, który wykorzystał dośrodkowanie Mateusza Klicha. Po bramce dla Polski spotkanie zostało przerwane. Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała 1:0.

W tym samym czasie rozgrywane były inne spotkania tej grupy. Z perspektywy polskich kibiców interesujące było starcie pomiędzy Anglią a Węgrami. W tym spotkaniu doszło do sporej niespodzianki, bo Węgrzy zremisowali 1:1. Wynik otworzył Sallai w 24. minucie, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał John Stones. Dla kadry Southgate'a była to pierwsza strata punktów w meczu u siebie w trwających eliminacjach. W spotkaniu outsiderów lepsza okazała się Andora, która wygrała 3:0 z San Marino na wyjeździe

El. MŚ 2022. Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie: (wszystkie ekipy mają po osiem meczów):

Anglia - 20 pkt, bilans bramkowy 24:3 Polska - 17 pkt, 25:8 Albania - 15 pkt, 11:7 Węgry - 11 pkt, 13:12 Andora - 6 pkt, 4:22 San Marino - 0 pkt, 1:32

Zwycięstwo nad Albanią znacznie poprawiło sytuację reprezentacji, gdyż awans do barażów zależy tylko od nas. W tym momencie mamy dwa punkty przewagi nad Albanią, która w listopadzie zagra z Anglią na wyjeździe oraz z Andorą u siebie. Reprezentację Polski czeka z kolei wyjazdowy mecz z Andorą oraz domowe spotkanie z Węgrami.

Co musi się stać, abyśmy stracili drugie miejsce w grupie? Zakładając, że zarówno Polska, jak i Albania wygrają z Andorą, Albańczycy będą musieli pokonać Anglię na Wembley i liczyć, że Polacy na zakończenie eliminacji przegrają z Węgrami. W przypadku zwycięstwa Albanii nad Anglią oraz remisu Polski z Węgrami, obie ekipy zrównają się punktami. W takiej sytuacji pod uwagę brana jest różnica bramek. W tym momencie Polska ma +17, natomiast Albania +4, więc ich szanse na odrobienie tej różnicy jest iluzoryczne.

Jeśli Albania wygra w meczach z Anglią i Andorą: Polska musi zdobyć cztery punkty w dwóch ostatnich meczach (chyba, że Albania będzie miała lepszy bilans bramek),

Jeśli Albania przegra z Anglią i wygra z Andorą: Polska musi zdobyć jeden punkt w ostatnich dwóch meczach

Jeśli Albania zremisuje z Anglią i wygra z Andorą; Polska musi zdobyć dwa punkty w dwóch ostatnich scenariuszach.

Warto także rozważyć, czy zagrożeniem dla Polski są Węgrzy. Zespół ten zrówna się z ekipą Paulo Sousy punktami tylko w sytuacji, jeśli wygrają oni wszystkie mecze do końca. Dodatkowo musi liczyć na to, że Polska przegra z Andorą na wyjeździe.

