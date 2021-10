To był kluczowy mecz dla losów eliminacji do mistrzostw świata w Katarze! I reprezentacja Polski wygrała 1:0 w wyjazdowym meczu z Albanią. A my zapraszamy na pomeczowe studio Sport.pl. Prowadzą Piotr Majchrzak i Dominik Wardzichowski.

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl