Reprezentacja Polski U-21 wygrywa i czeka na mecz z Niemcami

Po szalonym meczu reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała w piątek na wyjeździe z Węgrami 2:2 w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Z tego powodu w meczu z San Marino, zdecydowanie najsłabszym zespołem "polskiej" grupy nie było już miejsca na wpadkę, chcąc pozostać w grze o awans do mistrzostw Europy.

Polacy od samego początku spotkania dominowali nad swoimi rywalem, chcąc jak najszybciej pokonać De Angelisa. To udało się dopiero w 29. minucie, gdy Mateusz Bogusz dobił piłkę po obronie bramkarza San Marino. Kolejne akcje nie przynosiły skutku, a goście próbowali wyprowadzać własne ataki. Po jednym z nich interweniować musiał Miszta. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie zespołu Macieja Stolarczyka.

Po przerwie Polacy znów atakowali, ale bramka na 2:0 padła dopiero w 62. minucie, gdy Kamiński minął dwóch rywali i uderzył z linii pola karnego na bramkę rywala. Wynik meczu w 66. minucie ustalił Bejger, który wykorzystał dośrodkowanie Bogusza z rzutu rożnego.

Kluczowy mecz Polaków w el. Euro U-21

Tym samym Polacy po czterech meczach eliminacji do mistrzostw Europy mają na swoim koncie siedem punktów i najprawdopodobniej znajdą się na 3. miejscu po zakończeniu wtorkowych meczów ich rywali. Liderem grupy B są Niemcy, z którymi zespół Macieja Stolarczyka zmierzy się w swoim najbliższym meczu, który zostanie rozegrany 12 listopada.