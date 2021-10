Oficjalnie: Jest skład Polski na Albanię! Rewolucja. Podstawowy piłkarz na ławce

"Dziewięć zmian, a może nawet i dziesięć. Tyle w porównaniu do poprzedniego meczu z San Marino może zrobić Paulo Sousa, selekcjoner Polski, która we wtorek zmierzy się w Tiranie z Albanią. Największe zmiany czekają nas na wahadłach, a Bartosz Bereszyński wreszcie może wrócić na swoją pozycję" - pisał przed spotkaniem dziennikarz Sport.pl, Bartłomiej Kubiak, sugerując, że jedynym piłkarzem z wyjściowej jedenastki w sobotnim meczu, który ma być pewny miejsca w składzie na Albanię jest Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sousa znów namieszał! Wiemy, kto zagra w kluczowym meczu dla reprezentacji Polski

I napastnik Bayernu oczywiście w składzie się znalazł, a razem z nim także wspierający go w ataku Adam Buksa, czy choćby Grzegorz Krychowiak i Jakub Moder w linii pomocy. Jednocześnie na prawym wahadle nie zobaczymy Bereszyńskiego, który do tej pory był podstawowym zawodnikiem reprezentacji prowadzonej przez Sousę, a zastąpi go Paweł Dawidowicz. W porównaniu do meczu z Anglią (1:1) nastąpiła jedna zmiana - wtedy również grał Dawidowicz (Bereszyński był kontuzjowany), a do składu kosztem zawieszonego za kartki Karola Linettego wraca Piotr Zieliński (który był kontuzjowany i nie grał we wrześniowych meczach).

"Zbyt niebezpiecznie". Tylko jedna możliwość na dostanie się na stadion polskiej kadry

Skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią:

Wojciech Szczęsny - Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz - Adam Buksa, Robert Lewandowski

Przypomnijmy, że wtorkowy mecz to spotkanie o życie polskiej kadry w el. MŚ w Katarze. Sytuacja w grupie jest dość klarowna, bo porażka de facto eliminuje nas z walki o baraże już w październiku. Z kolei zwycięstwo oznacza niemal prostą drogę do gry w kolejnej rundzie eliminacji.

Kataklizm spadł na reprezentację Albanii przed meczem z Polską. Same kłopoty

Sytuacja w tabeli przed meczem Polska - Albania (wszystkie ekipy mają po siedem meczów):

Anglia - 19 pkt, bilans bramkowy 23:2 Albania - 15 pkt, 11:6 Polska - 14 pkt, 24:8 Węgry - 10 pkt, 12:11 Andora - 3 pkt, 4:19 San Marino - 0 pkt, 1:29

Albania w przypadku zwycięstwa we wtorek odskoczyłaby więc Polakom na cztery punkty i tej straty drużyna Paulo Sousy już nie będzie w stanie odrobić. Przy innym wyniku (remis lub zwycięstwo Polaków we wtorkowym meczu) emocje będą czekały nas do samego końca. Przy równej liczbie punktów Polski i Albanii to Polacy zajmą drugie miejsce. Pełne wytłumaczenie sytuacji polskiej kadry w tabeli grupy I znajdziecie w tym tekście.

Gdzie i o której oglądać Albania - Polska w el. MŚ 2022?

Albania - Polska. Gdzie i o której obejrzeć mecz eliminacji MŚ? Transmisja TV, stream online

Początek meczu we wtorek o godz. 20:45. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport Premium 1, TVP2, TVP Sport oraz w serwisach polsatbox.pl i sport.tvp.pl. Relacja na żywo zostanie poprowadzona na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.