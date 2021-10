Gdzie i o której oglądać Albania - Polska w el. MŚ 2022? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Eliminacje mistrzostw świata 2022 wchodzą decydującą fazę. We wtorek reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią. Sytuacja w grupie ułożyła się w ten sposób, że będzie to mecz, który zadecyduje o tym, która z ekip awansuje na barażów.

Polska - Albania. "To będzie mecz o absolutnie wszystko"

- Tak, to będzie mecz o absolutnie wszystko - potwierdził to selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa. W tym momencie Albańczycy zajmują drugie miejsce w grupie i mają punkt przewagi nad Polską. Jeśli wygrają, to będą w komfortowej sytuacji przed listopadowymi spotkaniami. W przypadku wygranej ekipy Sousy sytuacja odwróci się o 180 stopni i to Polacy będą mogli powoli myśleć o marcowych barażach.

Kluczowy mecz dla przyszłości Paulo Sousy. "To może być jego koniec"

W pierwszym spotkaniu tych ekip Polska wygrała 4:1 po trafieniach Lewandowskiego, Buksy, Krychowiaka oraz Linettego. Jedyną bramkę dla Albańczyków zdobył Sokol Cikalleshi. Ten wynik niewiele mówi o przebiegu tego spotkania, bo to Albańczycy przez większą część gry byli stroną dominującą. - Albania to też drużyna, która bardzo dużo rzeczy przewiduje. Jest skuteczna i precyzyjna w kontrataku, kiedy rywal straci piłkę w środku pola. Widać to było w pierwszym meczu, kiedy wygraliśmy 4:1, ale to było bardzo wyrównane spotkanie - skomentował ten mecz Paulo Sousa.

Faworytem wtorkowego meczu pozostaje jednak Polska. Na korzyść kadry Sousy działa także bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi ekipami. Albania jeszcze nigdy nie pokonała Polskę. Bilans meczów to siedem wygranych biało-czerwonych i dwa remisy.

Przestroga przed meczem z Albanią. "Nawet zwycięstwo może nam nie dać awansu"

Albania - Polska. Gdzie i o której obejrzeć mecz eliminacji MŚ? Transmisja TV, stream online

Reprezentacja Polski zagra z Albanią na stadionie w Tiranie. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godz. 20:45. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport Premium 1, TVP2, TVP Sport oraz w serwisach polsatbox.pl i sport.tvp.pl. Relacja na żywo zostanie poprowadzona na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.