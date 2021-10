Smuda ocenił prace Paulo Sousy. "Ja to nawet widzę u mnie w Wieczystej"

Reprezentacja Polski kontynuuje walkę o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie nasza kadra zmierzyła się po raz drugi z reprezentacją San Marino i zwyciężyła 5:0. Bramki dla naszej kadry zdobyli Karol Świderski, Tomasz Kędziora, Adam Buksa i Krzysztof Piątek. Jedna bramka to samobój obrońcy gości Cristiano Brolliego.

Już we wtorek natomiast reprezentacja Polski zmierzy się w Tiranie z Albanią w kolejnym spotkaniu fazy grupowej eliminacji. Albańczycy w sobotę wygrali bardzo ważne spotkanie z Węgrami 1:0 i wszystko wskazuje na to, że mecz z Polską może być kluczowy w kontekście awansu.

Przed spotkaniem z Albanią na temat reprezentacji Polski wypowiedział się były selekcjoner a obecnie trener Wieczystej Kraków - Franciszek Smuda. 73-letni szkoleniowiec przyznał, że pomimo ogromnego ciężaru tego spotkania nie ma obaw o naszą kadrę.

- Bez przesady. Mamy na tyle doświadczoną reprezentację i tylu dobrych piłkarzy, grających na co dzień w mocnych europejskich klubach, że jesteśmy w stanie z taką Albanią wygrać - stwierdził Smuda w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Powtarzam, że nie ma w kadrze spotkań, które się nie liczą. Nawet gdy wychodzisz na San Marino, powinieneś mieć podejście takie, jakby to był najmocniejszy rywal - dodał.

Były selekcjoner pokusił się także o ocenę dotychczasowej pracy Paulo Sousy. - To niełatwa praca, ale jest jedna rzecz, o którą można mieć dzisiaj pretensje. Kadra gra co mecz w innym składzie. Tu nie ma stabilizacji, a gdy jej nie ma, trudno zbudować silną drużynę i walczyć o najwyższe cele - przyznał Smuda. - Ja to widzę nawet u siebie w Wieczystej Kraków, a więc w niższej klasie rozgrywkowej. Gdy nie stworzysz w zespole stabilizacji, nie masz co liczyć na serie zwycięstw - zakończył.