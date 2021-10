Bezprecedensowa decyzja Albanii przed meczem z Polską. "Potrzebujemy tego"

Jeszcze kilka dni temu nie było pewne, ile osób pojawi się na trybunach. Albańskie ministerstwo zdrowia zezwalało tylko na 30 proc. obłożenia stadionu. A to w przypadku Air Albania Stadium oznaczało, że we wtorek mogłoby wejść na obiekt niespełna siedem tysięcy kibiców. Te obostrzenia oczywiście dotyczyły koronawirusa, którego na ulicach Tirany praktycznie nie widać. Nikt tutaj nie chodzi w maseczkach - nawet w hotelach, a pojęcie dystansu społecznego istnieje tylko teoretycznie.

"To będzie nasz 12. zawodnik" - piszą tutejsze media o kibicach, którzy w ostatnich tygodniach szturmowali kasy. Albańska federacja piłkarska szacuje, że na samej sprzedaży biletów zarobi 500 mln leków, czyli około dwóch milionów złotych.

- Gdyby stadion był dziesięć razy większy, też wszystkie bilety zostałby sprzedane - zapewniał Armand Duka, prezes albańskiego związku piłki nożnej (AFF) po meczu z Węgrami (1:0). I dodawał, że w kraju trzeba poważnie zastanowić się nad kolejnymi inwestycjami w sportową infrastrukturę. - Wydaje się, że z kolejnym pokoleniem, które nadchodzi w naszej piłce, potrzebujemy po prostu jeszcze większych stadionów - tłumaczył.

Stadion, który na pierwszy rzut oka nie wygląda jak stadion

Wtorkowe spotkanie rozegrane zostanie na Air Albania Stadium. To najnowocześniejszy obiekt piłkarski w całej Albanii, został wybudowany w 2019 roku. W maju odbędzie się tutaj finał Ligi Konferencji Europy, czyli nowych rozgrywek UEFA. Pojemność stadionu wynosi 22,3 tys., ale choć obiekt i jego okolica wyglądają nowocześnie i okazale, pod samym stadionem trudno dostrzec, że we wtorek odbędzie się tutaj jakiś mecz. Zero plakatów, reklam. Nic, ale tu zupełnie nic, co zachęcałoby do przyjścia na stadion (więcej tutaj).

Bo zachęcać już tak naprawdę nie trzeba. Biletów na to spotkanie nie ma od dawna. Albański związek wyprzedał stadion jeszcze przed decyzją ministerstwa zdrowia. We wtorek spodziewany jest komplet. Po raz drugi w historii reprezentacyjnych meczów na Air Albania Stadium. Po raz pierwszy stało się tak blisko dwa lata temu - w listopadzie 2019 roku, na inaugurację stadionu, kiedy Albania przegrała 0:2 z Francją. A później grała tutaj jeszcze dwa razy. I dwa razy przegrała. Przed rokiem w Lidze Narodów 0:1 z Litwą oraz w marcu w eliminacjach do mistrzostw świata 0:2 z Anglią.

We wtorek Albania wcale nie musi wygrać z Polską. Jest w dobrym położeniu, bo nawet remis sprawi, że utrzyma drugie miejsce gwarantujące baraże. I przed listopadowymi meczami kończącymi eliminacje, kiedy zagra na wyjeździe z niemal pewną awansu Anglią (12 listopada) oraz u siebie z Andorą (15 listopada), wciąż będzie miała punkt przewagi nad Polską, która zmierzy się wtedy na wyjeździe z Andorą i podejmie Węgry.

Tak wygląda tabela na trzy kolejki przed końcem eliminacji

Anglia - 19 pkt, bilans bramkowy 23:2 Albania - 15 pkt, 11:6 Polska - 14 pkt, 24:8 Węgry - 10 pkt, 12:11 Andora - 3 pkt, 4:19 San Marino - 0 pkt, 1:29

Terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I: