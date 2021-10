Problemy przed meczem o wszystko. Sousa ma poważny ból głowy. "Duże znaki zapytania" [SEKCJA PIŁKARSKA #95]

Polska we wtorek zagra mecz o życie w eliminacjach MŚ 2022. Porażka z Albanią praktycznie eliminuje nas z walki o mundial. Przed spotkaniem Paulo Sousa ma spory ból głowy z obsadzeniem wahadłem i środka pola. Najważniejszą informacją może być jednak to, że zacięła się najlepsza maszyna, bo Robert Lewandowski ostatnio przestał zdobywać bramki, co zauważyli nawet Niemcy. Gośćmi Piotra Majchrzaka są Kuba Polkowski (Foot Truck/C+Sport) i także Dominik Wardzichowski. Połączymy się też Tiraną, gdzie jest Jakub Kwiatkowski (team manager kadry) i Bartłomiej Kubiak (Sport.pl).

