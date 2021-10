Paulo Sousa opowiedział Anglikom, jak na zgrupowaniu zachowuje się Robert Lewandowski

Robert Lewandowski jest niezwykle skuteczny w reprezentacji Polski za kadencji Paulo Sousy. Kapitan biało-czerwonych zagrał w 10 meczach i zdobył w nich dziewięć bramek. Portugalczyk od razu po rozpoczęciu pracy w roli selekcjonera Polaków udał się do Monachium, aby spotkać się z Robertem Lewandowskim i porozmawiać o kwestiach, które będą kluczowe podczas współpracy.

Paulo Sousa wypowiada się o współpracy z Robertem Lewandowskim. "Najbystrzejszy zawodnik"

Paulo Sousa udzielił wywiadu brytyjskiej gazecie "The Sunday Times" przed meczem reprezentacji Polski z Albanią w el. MŚ w Katarze. Selekcjoner biało-czerwonych wypowiedział się na temat współpracy z Robertem Lewandowskim. "Robert zawsze jest bardzo wymagający wobec mnie i mojego sztabu szkoleniowego. Za każdym razem, gdy rozmawiamy o naszych najbliższych przeciwnikach, to on zadaje pytania. Zdecydowanie Lewandowski jest jednym z najbystrzejszych zawodników, z jakimi miałem okazję pracować, niezależnie od tego, czy mówimy o karierze piłkarskiej, czy trenerskiej" - powiedział.

Sousa wypowiedział się też na temat Cristiano Ronaldo. Szkoleniowiec przyznał, że docierały do niego pochlebne opinie o Ronaldo w czasie, gdy miał on 13 lat. "Już wtedy informacje, jakie otrzymywałem od trenerów wskazywały na to, że Cristiano był skupiony na tym, żeby osiągnąć tak wiele, jak się da. Cieszynki Cristiano? Każde uczczenie gola z jego strony to oświadczenie: Jestem tu" - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski ma przed sobą trzy pozostałe mecze w el. MŚ w Katarze. Najbliższym rywalem biało-czerwonych będzie Albania, która w minionej kolejce wygrała 1:0 z Węgrami i utrzymuje punkt przewagi nad biało-czerwonymi. Mecz z Albanią będzie kluczowy w kontekście walki o baraże, a potencjalna porażka może spowodować zwolnienie Sousy ze stanowiska.