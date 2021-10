Boniek apeluje przed kluczowym meczem z Albanią! Oznaczył trzech piłkarzy

W sobotę reprezentacja Polski rozegrała pierwszy z dwóch październikowych meczów eliminacji mistrzostw świata 2022. Zespół Paulo Sousy pewnie wygrał 5:0 po trafieniach Karola Świderskiego, Tomasza Kędziory, Adam Buksy, Krzysztofa Piątka oraz samobójczym golu Brolliego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wokół kadry Sousy zrobiło się spokojniej. Te mecze trzeba wygrać"

Decydujący mecz eliminacji. Boniek apeluje do liderów

W kolejnym spotkaniu reprezentanci Polski zmierzą się z Albanią na wyjeździe. Jako że nasz najbliższy rywal wygrał 1:0 z Węgrami na wyjeździe i utrzymał jednopunktową przewagę nad nami, to wtorkowy mecz prawdopodobnie zadecyduje o losach awansu do barażów. Na jego temat wypowiedział się już były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zaapelował do liderów kadry. "Są mecze, które muszą wygrać piłkarze, a nie trenerzy. Takim właśnie jest mecz z Albanią. Jesteście lepsi i trzeba to pokazać, udowodnić" - napisał na Twitterze, oznaczając Kamila Glika, Roberta Lewandowskiego oraz Grzegorza Krychowiaka.

W przypadku zwycięstwa reprezentacja Polski wyprzedzi Albanię o dwa punkty, remis oznacza status-quo, czyli jednopunktową przewagę Albańczyków, jeśli przegramy, strata wzrośnie do czterech punktów. W listopadowych spotkaniach nasi wtorkowi rywale zagrają Anglią u siebie i będzie to ostatnie spotkanie, w którym można liczyć na ich stratę punkty. Trzy dni później Albańczycy podejmą Andorę u siebie. Reprezentację Polski czekają zaś wyjazdowy mecz z Andorą oraz domowe starcie z Węgrami.

Najgorszy scenariusz! Tak wygląda sytuacja w 'polskiej grupie' el. mistrzostw świata

Albania - Polska. Gdzie i kiedy oglądać decydujący mecz eliminacji? [Transmisja TV, stream online]

Spotkania Albania - Polska odbędzie się we wtorek 12 października o godzinie 20:45. Mecz będzie transmitowany na TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1, a także na sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.