Polska może stracić szanse na awans na MŚ 2022. Tłumaczymy, co się dzieje w grupie

Na trzy kolejki przed końcem wiemy tyle: Anglia jest bardzo bliska pierwszego miejsca, które daje awans na MŚ w Katarze, natomiast Węgry już praktycznie wypisały się z walki o drugie miejsce: tu walka będzie toczyła się prawdopodobnie do końca między Polską a Albanią. W tej chwili w lepszej sytuacji są Albańczycy, którzy po pokonaniu Węgrów (zrobili to po raz drugi w tych eliminacjach) mają 15 pkt, czyli o jeden więcej od Polski. I biorąc pod uwagę specyfikę grupy I - w której grają aż dwie ekipy znacznie odstające reszty, czyli Andora i San Marino - jeśli Albańczycy we wtorek pokonają kadrę Sousy, to już będą mogli cieszyć się z drugiego miejsca i awansu do barażów.

W tej chwili tabela wygląda następująco (wszystkie ekipy mają po siedem meczów):

Anglia - 19 pkt, bilans bramkowy 23:2 Albania - 15 pkt, 11:6 Polska - 14 pkt, 24:8 Węgry - 10 pkt, 12:11 Andora - 3 pkt, 4:19 San Marino - 0 pkt, 1:29

Ale dla wszystkich dalszych scenariuszy przyjmijmy założenie, że cztery najsilniejsze drużyny tej grupy - Anglia, Albania, Polska i Węgry - wygrają wszystkie spotkania z Andorą i San Marino do końca eliminacji i wtedy sytuacja będzie wyglądała następująco:

Anglia 8 meczów 22 pkt Albania 8 meczów 18 pkt Polska 8 meczów 17 pkt Węgry 8 meczów 13 pkt

Jeśli Polska przegra z Albanią, to będzie koniec marzeń o MŚ 2022. Zwycięstwo niemal na pewno da baraże

Albania w przypadku zwycięstwa we wtorek odskoczyłaby więc Polakom na cztery punkty i tej straty ekipa Paulo Sousy już nie będzie w stanie odrobić. Przy innym wyniku (remis lub zwycięstwo Polaków we wtorkowym meczu) emocje będą czekały nas do samego końca. Tu trzeba pamiętać o tym, że przy równej liczbie punktów Polski i Albanii to Polacy zajmą drugie miejsce, chyba że wydarzy się jakiś kataklizm.W takim wypadku o miejscu decyduje bilans bramkowy, a Polska ma 24:8 (+16), podczas gdy Albania zaledwie 11:6 (+5), więc musiałaby odrobić aż 12 bramek różnicy (12, a nie 11, bo przy równym bilansie liczy się to, kto strzelił więcej goli).

W przypadku remisu kluczowe będą listopadowe mecze Anglii z Albanią i Polski z Węgrami: Polacy będą musieli osiągnąć lepszy wynik od Albanii, by zająć drugie miejsce (czyli zremisować z Węgrami w przypadku porażki Albanii lub wygrać w przypadku remisu Albanii; zwycięstwo Albanii z Anglią praktycznie da im drugie miejsce).

Za to jeśli Polacy pokonają Albanię, to znajdą się w znakomitej sytuacji: w takim wypadku Albańczycy musieliby pokonać Anglię na wyjeździe, by zachować szanse na drugie miejsce. Jednak nawet jeśli by sprawili sensację, to i tak musieliby liczyć na porażkę Polaków w starciu z Węgrami.

Węgrzy mają już tylko matematyczne szanse na drugie miejsce - musieliby wygrać wszystkie pozostałe spotkania (a mają przed sobą wyjazdy do Anglii i Polski) i liczyć na to, że w starciu Albania - Polska padnie remis. Wtedy mogliby wyprzedzić Albańczyków, jeśli mieliby lepszy bilans bramkowy (Węgrzy mają teraz bilans +1, Albania +5).

Terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I:

12 października 2021, godz. 20:45, Anglia - Węgry,

12 października 2021, godz. 20:45, Albania - Polska,

12 października 2021, godz. 20:45, San Marino - Andora,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Anglia - Albania,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Andora - Polska,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Węgry - San Marino,

15 listopada 2021, godz. 20:45, San Marino - Anglia,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Polska - Węgry,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Albania - Andora.

Dwa miejsca w barażach przypadną zwycięzcom grup Ligi Narodów

W barażach zagra 12 drużyn: 10 ekip z drugich miejsc oraz dwaj zwycięzcy grup Ligi Narodów, którzy nie zajęli miejsca w pierwszej dwójce w swojej grupie. To sprawia, że szanse na grę w barażach i tak mają... Węgrzy! Zwycięzcami grup Ligi Narodów są:

Francja (Dywizja A)

Hiszpania (Dywizja A)

Belgia (Dywizja A)

Włochy (Dywizja A)

Walia (Dywizja B)

Austria (Dywizja B)

Czechy (Dywizja B)

Węgry (Dywizja B)

Słowenia (Dywizja C)

Czarnogóra (Dywizja C)

Albania (Dywizja C)

Armenia (Dywizja C)

Gibraltar (Dywizja D)

Wyspy Owcze (Dywizja D)

W tej chwili trzy drużyny z dywizji A pewnie prowadzą w swoich grupach eliminacyjnych - to Francuzi, Hiszpanie oraz Belgowie. Włosi będą toczyć walkę o pierwsze miejsce do końca ze Szwajcarią, ale i tak nie wypadną poza pierwszą dwójkę, więc w najgorszym wypadku awansują do barażów "normalną" drogą. Spośród ekip z dywizji B Walia walczy z Czechami o drugie miejsce w grupie E (liderem jest Belgia) - z tego względu obie drużyny prawdopodobnie zagrają w barażach, ale jedna z nich zajmie miejsce zwycięzcy grupy Ligi Narodów.

Komu przypadnie drugie miejsce? Wszystko wskazuje na to, że Austrii lub Węgrom, przy czym prawdopodobnie będą to Austriacy: po siedmiu kolejkach zajmują dopiero 4. miejsce w grupie F z 10 pkt - tyle samo mają trzeci Izraelczycy, a drudzy Szkoci mają już 14 pkt (prowadzi Dania z kompletem 21 pkt i imponującym bilansem bramkowym 26:0).

Sześć drużyn z najlepszymi wynikami w eliminacjach zostanie rozstawionych, a do nich zostanie dolosowana pozostała szóstka. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w finałach baraży o trzy miejsca na MŚ 2022 w Katarze.