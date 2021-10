Najlepsze Fabiański zostawił na koniec. Coś pięknego! A zaczęło się przed meczem...

Gdy dziennikarze poprosili Łukasza Fabiańskiego o wskazanie trzech najpiękniejszych chwil w reprezentacji Polski, wymienił debiut i eliminacje, w których Adam Nawałka postawił na niego. Później nastała cisza. - A może zakończenie będzie tym kolejnym pięknym momentem? - zastanawiał się na konferencji prasowej przed ostatnim meczem w kadrze.

Patrząc, jak to pożegnanie przebiegło, nie mamy wątpliwości, że Fabiański zapamięta je na bardzo długo. To będzie ta trzecia chwila. Zaczęło się jeszcze przed meczem, gdy wychodził na rozgrzewkę. Kibice, zapełniający powoli trybuny stadionu narodowego, przywitali go głośnymi brawami. Swoje dorzucił spiker. Później - zgodnie z zapowiedziami - Fabiański otrzymał od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy pamiątkową koszulkę z numerem "57" i wyhaftowanymi wszystkimi meczami kadry, w których wystąpił.

Najlepsze na koniec. Łukasz Fabiański uronił łzy

- Łzy po 57. występie w reprezentacji Polski, na wypełnionym po brzegi stadionie narodowym, przy całej tej celebrze, po prostu muszą się pojawić. Łukasz jest bardzo wrażliwym facetem. Łzawe były jego pożegnania z Arsenalem i ze Swansea, a tutaj mówimy o najważniejszej drużynie, czyli reprezentacji. Największy twardziel, by pękł. Tak naprawdę trzymam kciuki za morze łez, bo będą to łzy radości - mówił jeszcze przed meczem Marcin Rosłoń, były piłkarz Legii Warszawa i przyjaciel Fabiańskiego.

Wzruszyć można się było już podczas hymnu, gdy uśmiechnięty Fabiański wpatrywał się w lożę, w której siedzieli jego najbliżsi: rodzina, przyjaciele i byli trenerzy. Kamery pokazały ocierającą łzy mamę. Tuż pod nią wisiał duży baner z napisem "DZIĘKUJEMY". W czasie meczu kibice kilkanaście razy gromko skandowali "Łukasz Fabiański", a gdy wybiła 57. minuta, wszyscy wstali. Bili brawo i skandowali jego nazwisko jeszcze głośniej. Fabiański opuszczał boisko niespiesznym krokiem, okrężną drogą, jakby chciał możliwie długo delektować się tą chwilą. Omiatał wzrokiem trybuny, w loży widział swoich najbliższych. Koledzy z boiska, trenerzy, członkowie sztabu i rywale ustawili szpaler. Oklaskiwali, przytulali i klepali go po plecach. Polały się łzy. Wodospad łez. - Łez radości - jak zapowiadał Rosłoń.

Fabiański 15 lat reprezentował Polskę, zagrał w 57 meczach, kilka z nich mógłby oprawić w ramki. W ostatnim spotkaniu schodził przy wyniku 3:0, zatem zachował 27. czyste konto w reprezentacji Polski. Fabiańskiego zastąpił najmłodszy z powołanych bramkarzy, 21-letni Radosław Majecki.