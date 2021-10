Szokujący skład reprezentacji Polski na mecz el. MŚ z San Marino! Sousa namieszał

Już o 20:45 reprezentacja Polski rozegra siódmy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Tym razem drużyna Paulo Sousy zagra w Warszawie z San Marino. We wrześniu wygraliśmy na wyjeździe 7:1. Jak będzie tym razem? Sousa podał już nazwiska zawodników, którzy rozpoczną to spotkanie.

Zgodnie z zapowiedziami w bramce zacznie Łukasz Fabiański. Dla doświadczonego bramkarza będzie to ostatni występ w reprezentacji Polski. Po Euro 2020 Fabiański ogłosił zakończenie kariery w kadrze. Chociaż nie został powołany na wrześniowe mecze, to teraz w kadrze się znalazł, by właśnie w sobotę pożegnać się z zespołem i kibicami.

Sousa zaskoczył składem na San Marino

Zdecydowanie większym zaskoczeniem jest dalsza część składu. Trójkę stoperów stworzą Michał Helik, Robert Gumny oraz Tomasz Kędziora. Na lewym wahadle zobaczymy rewelacyjnie spisującego się w Ligue 1 Przemysława Frankowskiego, a na prawym Przemysława Płachetę Norwich, dla którego będzie to pierwszy występ w tym sezonie.

W środku pola znaleźli się Mateusz Klich, Karol Linetty i Kacper Kozłowski, dla którego będzie to pierwszy występ od pierwszej minuty w reprezentacji Polski. Duet napastników stworzą zaś Robert Lewandowski oraz Karol Świderski.

Co ciekawe w kadrze na mecz nie ma Wojciecha Szczęsnego. Rezerwowymi bramkarzami są Łukasz Skorupski i Radosław Majecki.

Skład Polski na mecz z San Marino: Łukasz Fabiański - Robert Gumny, Michał Helik, Tomasz Kędziora - Przemysław Płacheta, Kacper Kozłowski, Mateusz Klich, Karol Linetty, Przemysław Frankowski - Robert Lewandowski, Karol Świderski.