Taka ocena Lewandowskiego nie zdarza się często! "Coraz więcej machał rękami" [OCENY]

Łukasz Fabiański: 6. Niemal równo 13 lat temu, w swoim 11. meczu w kadrze, też grał przeciwko San Marino. Wtedy już w 4. minucie obrobił rzut karny. Teraz bronić nie musiał w ogóle. Zszedł z boiska w 57. minucie. Przy oklaskach z trybun i szpalerze stworzonym przez piłkarzy. No i ze łzami w oczach, bo to był 57. i ostatni mecz Fabiańskiego w kadrze. Stawiamy mu szóstkę. Nie za ten mecz, a za wszystkie poprzednie. Za te wszystkie lata pełne emocji i dobrej gry. Dziękujemy.



Robert Gumny: 4. Od początku starał się być aktywny z przodu - podnosił ręce, biegał prawą stroną, wyprzedzał Przemysława Frankowskiego. Może nie napędził bezpośrednio wielu akcji Polaków, ale zaliczył asystę przy trafieniu Adama Buksy. Poza tym nie bał się wchodzić w kontakt z rywalem i szukał gry. Był zdecydowanie najbardziej ofensywnie usposobiony z trzyosobowego bloku obronnego. Więcej było pożytku z jego gry do przodu niż z biegającego przed nim Frankowskiego.

Michał Helik: 3. W pierwszej połowie, nie licząc stałych fragmentów pod bramką San Marino (w 50. minucie trafił w słupek), rzadko przekraczał środkową linię boiska. Na własnej połowie wiele pracy nie miał. Po przerwie też nie, bo San Marino skończyło ten mecz bez choćby jednego groźnego strzału. A nawet jednej groźnej sytuacji, gdzie Helik musiałby się w jakiś sposób wykazać.

Tomasz Kędziora: 3+. W 50. minucie strzelił debiutanckiego gola w kadrze (na 3:0) i za to plus. Ale ani wcześniej, ani później nie podejmował zbyt dużego ryzyka w grze. To mogło też wynikać z faktu, że w sobotę grał na nietypowej dla siebie pozycji. Z lewej strony trzyosobowego bloku defensywnego, a nie jak zwykle - z prawej. I to w nie trzyosobowym, a w czteroosobowym bloku, jak na co dzień występuje w Dynamie Kijów.

Przemysław Frankowski: 2. Zaczął mecz od nieudanego podania, a później wcale nie było lepiej. Udane zagrania przeplatał z nieudanymi. Miewał problemy z przyjęciem piłki, zdarzało mu się zaliczać straty czy niedokładnie dośrodkowywać. Pretensje o to ostatnie miał nawet do niego Robert Lewandowski. Nie ukrywamy, że po tak dobrym początku w Lens (dwa gole i trzy asysty w dziewięciu meczach) spodziewaliśmy się w sobotę po nim dużo więcej.

Mateusz Klich: 3+. W 4. minucie dobrze wypatrzył w polu karnym Przemysława Płachetę. A później nadal podawał celnie - często wybierał nieoczywiste rozwiązania. Próbował też strzelać (8. minuta). Już nie tak celnie, ale to był jego niezły mecz. Dopiero pierwszy w tych eliminacjach, bo z marcowych i wrześniowych spotkań dwukrotnie przecież wykluczył go koronawirus. Zmieniony w przerwie.

Karol Linetty: 2. W 32. minucie zobaczył żółtą kartkę i wykluczył się z wtorkowego meczu z Albanią. I to wykluczył się na własne życzenie, bo najpierw długo holował piłkę, a po chwili ją stracił. By naprawić swój błąd, ratował się faulem. Ani ten faul był niepotrzebny, ani tym bardziej to wcześniejsze holowanie piłki. No i za to jego ocena leci najbardziej w dół. Ale też za to, że na tle słabego San Marino niczym innym specjalnie się nie wyróżnił.



Przemysław Płacheta: 3. W 11. minucie nie podniósł głowy, kiedy wrzucił piłkę w pole karne. Ale wrzucił dobrze - zaliczył asystę, bo jego podanie wykorzystał Karol Świderski, który głową pokonał bramkarza San Marino. Dlatego chwalimy. Tym bardziej że akurat w jego przypadku przed meczem były obawy, bo przecież Płacheta od początku sezonu w barwach Norwich nie zagrał ani minuty.

Kacper Kozłowski: 3. W pierwszej połowie często cofał się po piłkę, szukał gry na małej przestrzeni - często na jeden albo dwa kontakty. Albo maksymalnie na trzy. Jak w 20. minucie, kiedy przyjął piłkę i kopnął ją sobie do przodu. A po chwili zagrał w pole karne w taki sposób, że Mirko Palazzi skierował piłkę do własnej bramki. Pod koniec drugiej połowy zaliczył asystę przy golu Krzysztofa Piątka, ale to byłoby w zasadzie na tyle. Stać go na więcej.

Karol Świderski: 4. Aktywny w polu karnym, ale nie tylko, bo zdarzało mu się wracać po piłkę. Często zbiegał czy to bliżej prawej, czy lewej strony. Tam przede wszystkim szukał gry. Jak w 9. minucie - bliżej lewej strony - kiedy w polu karnym wyprzedził obrońcę i pokonał bramkarza San Marino. Strzelił trzeciego gola w tych eliminacjach. Czyli zrobił w sobotę to, czego nie zrobił Lewandowski.



Robert Lewandowski: 2. Nie minęły nawet dwie minuty, a już był w strefie środkowej, tuż przed obrońcami, gdzie domagał się podania. W 10. minucie oddał pierwszy strzał - celny. Ale w środek i zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. Później dalej strzelał, dalej się przepychał, ale też im dłużej trwał mecz, tym coraz więcej machał rękami. Miał pretensje do kolegów o złe wybory i niedokładne dogrania. Skończył ten mecz bez gola i asysty (pierwszy raz od meczu ze Słowacją na Euro) - w 66. minucie, kiedy zmienił go Jakub Moder.

Krzysztof Piątek: 3. Po przerwie zmienił Klicha. I zaczął od nieudanego zagrania w kierunku Lewandowskiego, a po chwili oddał niecelny strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. A później wtopił się w tło, czyli długo nie pokazywał nic wielkiego na tle słabego San Marino. Ale w końcu trafił - w doliczonym czasie. Może nie był to piękny gol, ale doceniamy. Tym bardziej że Piątek wrócił w sobotę do składu po kontuzji, której nabawił się przed mistrzostwami Europy.

Adam Buksa 4. Wszedł na boisko w 73. minucie - jako ostatni z Polaków - ale to wystarczyło, by zrobił to, co do niego należało. By strzelił piątego gola w swoim czwartym meczu w reprezentacji Polski. I dlatego stawiamy mu czwórkę, bo mało kto na początku swojej przygody z kadrą był aż tak skuteczny (no i co z tego, że aż cztery przeciwko z San Marino?), jak skuteczny jest Buksa.

Jakub Moder: 3. Zmienił Lewandowskiego. Od razu starał się rozruszać grę Polaków w ofensywie, ale z akcentem na starał się, bo zdarzało mu się zaliczać straty. Ale też zdarzyło mu się dokładnie podać. Jak w doliczonym czasie - lewą nogą - kiedy rozpoczął akcję bramkową Kozłowskiego i Piątka.

Radosław Majecki zmienił Fabiańskiego, zaliczył debiut w reprezentacji. Ale choć zagrał ponad pół godziny, to pracy nie miał praktycznie w ogóle. Dlatego nie wystawiamy mu oceny. Podobnie jak Bartoszowi Bereszyńskiemu, który wszedł na boisko w 66. minucie za Frankowskiego.