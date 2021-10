Polacy wracają do gry! Gdzie i kiedy oglądać mecz z San Marino? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Mecz z San Marino w el. MŚ w Katarze będzie ważny szczególnie dla Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz ma otrzymać od Polskiego Związku Piłki Nożnej koszulkę z numerem "57" na pamiątkę liczby występów w narodowych barwach. Koszulka ma być wyjątkowa, ponieważ mają być na niej wyhaftowane wszystkie mecze z jego udziałem. Oficjalne przekazanie ma się odbyć przed hymnami obu drużyn.

Eliminacje MŚ 2022. Dwóch piłkarzy na pewno nie zagra, nie zabraknie zmian w składzie

Paulo Sousa podczas przedmeczowej konferencji prasowej uchylił rąbka tajemnicy na temat składu na spotkanie z San Marino. Portugalczyk poinformował dziennikarzy, że wolne otrzyma Wojciech Szczęsny, a z powodu urazu w obu spotkaniach nie zagra Damian Szymański. "Wszyscy inni mają szansę na to, aby wystąpić i możliwe, że zagrają ci, którzy do tej pory występowali nieco mniej. Chcemy włączać graczy do naszej dynamiki i całej grupy" - powiedział selekcjoner.

Dawid Szymczak na łamach Sport.pl zdradził, jaki skład prawdopodobnie desygnuje Paulo Sousa na spotkanie el. MŚ w Katarze. W podstawowym składzie biało-czerwonych ma wybiec Robert Lewandowski. "Najpewniej znów zagra od początku, szybko zaspokoi swój apetyt kilkoma golami i po przerwie zejdzie z boiska" - pisze Szymczak. Poza tym swoją szansę od pierwszej minuty może otrzymać Kacper Kozłowski czy Tomasz Kędziora.

Polska - San Marino. Przewidywany skład biało-czerwonych

Polska (3-4-3): Fabiański - Kędziora, Helik, Gumny - Jóźwiak, Linetty, Kozłowski, Puchacz - Buksa, Lewandowski, Świderski

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - San Marino?

Spotkanie reprezentacji Polski z San Marino odbędzie się w sobotę 9 października o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport, na stronach internetowych sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach mobilnych Polsat Box Go i TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.