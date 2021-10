Kulesza zdradził przebieg rozmowy z Sousą. Najważniejszego wątku zabrakło?

W ostatnich tygodniach na Paulo Sousę systematycznie spadała fala krytyki. Portugalczykowi zarzucano, że zdecydowanie zbyt rzadko pojawia się na meczach polskich zespołów, przez co traci możliwość oglądania na żywo potencjalnych kandydatów do gry w reprezentacji Polski i zaznajomienia się z realiami polskiego futbolu. Zdaniem Jana Tomaszewskiego, byłego znakomitego bramkarza, selekcjoner powinien nawet natychmiast zostać zwolniony.

"Za mną owocna dyskusja z selekcjonerem Paulo Sousą"

- Ja będę podkreślał, że warto przyjechać, porozmawiać, poznać zawodnika. Po prostu być i pokazać, że mnie to interesuje. Nieobecność selekcjonera budzi też pytania - co robi selekcjoner w dwa wolne weekendy w miesiącu - mówił Konrad Ferszter, dziennikarz sport.pl w programie "Sekcja Piłkarska".

Kilka dni temu w rozmowie z Romanem Kołtoniem, Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że chciałby, aby Portugalczyk częściej pojawiał się na meczach polskich zespołów. - Chciałbym, żeby tak było. Będę musiał porozmawiać z trenerem, bo nie wiem, jakie były ustalenia z wcześniejszym prezesem - zapowiedział prezes PZPN.

W piątek Cezary Kulesza rzeczywiście spotkał się z Paulo Sousą. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej napisał o przebiegu spotkania na Twitterze. Nie wspomniał jednak o najważniejszym wątku, czyli czy rozmawiał na temat regularnych przyjazdów selekcjonera na mecze polskiej ekstraklasy.

- Za mną owocna dyskusja z selekcjonerem Paulo Sousą. Rozmawialiśmy o najbliższych meczach z San Marino i Albanią, ustaliliśmy również kwestię organizacji warsztatów dla trenerów ligowych, które poprowadzi nasz selekcjoner. Wspierajmy naszą kadrę jutro i we wtorek - napisał Cezary Kulesza.

Paulo Sousa w najbliższych dniach będzie walczył o poprawę swojego bilansu w roli selekcjonera reprezentacji Polski podczas dwóch meczów w eliminacjach przyszłorocznych mistrzostw świata. We wtorek, 9 października biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z San Marino, a trzy dni później na wyjeździe z Albanią. Początek meczów o godz. 20.45. Relacja na żywo z obu pojedynków na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Cztery mecze Polski do końca eliminacji MŚ

Do końca eliminacji do przyszłorocznego mundialu zostały jeszcze cztery spotkania. Polska ma teoretycznie łatwiejszy terminarz niż jej bezpośredni rywale w walce o drugie miejsce i przyszłe baraże. Przed zespołem Sousy oprócz spotkań z San Marino i Albanią, pozostały jeszcze starcia z Andorą (12.11) i Węgrami (15.11). Dla porównania Węgrzy mają do zagrania jeszcze mecze m.in. z Albanią, Anglią i Polską, a Albania m.in. z Węgrami, Polską i Anglią.