Tomaszewski krytykuje jedno powołanie Paulo Sousy. "Skandal. To nie Caritas"

Paulo Sousa powołał czterech napastników na październikowe mecze w eliminacjach MŚ w Katarze z San Marino oraz Albanią. Selekcjoner zdecydował się na Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego, Adama Buksę oraz Krzysztofa Piątka. Napastnik Herthy Berlin od maja tego roku leczył kontuzję kostki i zdobył bramkę w ostatnim meczu z Freiburgiem (1:2). "Wbiegł w idealnym tempie przed obrońcę, nie paląc akcji, znalazł się w 100-procentowej sytuacji i kapitalnie ją wykorzystał" - mówił Radosław Gilewicz w studiu Viaplay.

Jan Tomaszewski nie rozumie powołania dla Krzysztofa Piątka. "Skandal"

Jan Tomaszewski udzielił wywiadu TVP Sport przed najbliższymi spotkaniami reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ w Katarze. Były bramkarz uważa, że Polska powinna grać na jednego napastnika. "To, co Sousa robi z napastnikami, jest dla mnie niezrozumiałe. Mamy w zespole najlepszą 'dziewiątkę' świata, a zaczynają się dziać jakieś cyrki. Cały postępowy świat, włącznie z kadrami, na których wzoruje się Sousa, gra jednym klasycznym napastnikiem, a szóstka 'rozrabiaków' w pomocy robi mu sytuację. Czego myśmy grali z Anglikami w dziesięciu?" - zapytał.

Tomaszewski nie może też zrozumieć powołania dla Krzysztofa Piątka. "Nie rozumiem, po co Paulo Sousa promuje tylu napastników. Reprezentacja przecież nie jest jakimś Caritasem. Wystarczy powołać Roberta Lewandowskiego i ewentualnie dwóch zmienników. Powołanie dla Piątka to skandal, o co tutaj chodzi? Selekcjoner wykonuje teraz takie ruchy, które powodują, że inni zainteresowani mogą poczuć się urażeni" - dodał.

Trzeba jednak skontrować te słowa Tomaszewskiego. Dlaczego? To prawda Piątek jest po długiej kontuzji, ale wrócił już do gry w Herthcie. W ostatniej kolejce strzelił nawet gola, dlatego na pewno nie można tu mówić o skandalu.

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce z 11 punktami w grupie I i traci jeden punkt do drugiej Albanii. Jan Tomaszewski uważa, że jeśli biało-czerwoni nie wygrają grupy, to Cezary Kulesza powinien poszukać nowego selekcjonera. "Sousa nie zdał egzaminu w tej roli. On nie gwarantuje nam zwycięstwa w barażach, jeśli się do nich dostaniemy. Portugalczyk jest problemem tej reprezentacji, która nie wiadomo co i jak gra. Po eliminacjach ten problem trzeba rozwiązać. W marcowych meczach straciliśmy trzy punkty, bo gdyby postawił na Kamila Glika, a nie Michała Helika, to byśmy wygrali w Budapeszcie" - skwitował.