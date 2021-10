Eliminacje MŚ 2022. Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie. Polska pod ścianą

Jak dotąd reprezentacja Polski rozegrała sześć spotkań w grupie I w eliminacjach MŚ w Katarze. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę wygrała trzy mecze (3:0 z Andorą, 4:1 z Albanią i 7:1 z San Marino), dwukrotnie zremisowała (3:3 z Węgrami i 1:1 z Anglią) i zaledwie raz przegrała (1:2 z Anglią). Biało-czerwoni rozegrają jeszcze cztery mecze i matematycznie wciąż mają szansę na wygranie grupy.

Zobacz wideo "Wokół kadry Sousy zrobiło się spokojniej. Te mecze trzeba wygrać"

Eliminacje MŚ 2022. Jakie mecze pozostały reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski ma przed sobą cztery mecze w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze. Na początku biało-czerwoni zmierzą się z San Marino na stadionie PGE Narodowy w Warszawie - konkretniej 9 października tego roku. Wtedy w pożegnalnym spotkaniu w reprezentacji Polski zagra Łukasz Fabiański. W poprzednim pojedynku Polska wygrała 7:1 po hat-tricku Adama Buksy, dwóch golach Roberta Lewandowskiego oraz po jednym trafieniu Karola Linettego oraz Karola Świderskiego.

Trzy dni później Polska zmierzy się z Albanią, a podczas listopadowych meczów eliminacyjnych zagra na wyjeździe z Andorą (12 listopada), a na koniec u siebie podejmie Węgrów (15 listopada). Na ten moment biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w grupie I i tracą punkt do Albanii, która zajmuje miejsce barażowe. Polska jest więc pod ścianą i nie może sobie pozwolić na stratę punktów, bo ewentualna porażka oznacza, że na dwa mecze przed końcem tracilibyśmy 4 punkty do miejsca barażowego. Baraże nie odbędą się w systemie mecz-rewanż, a o awansie do finału przesądzi jedno spotkanie. Gospodarzy meczów poznamy poprzez losowanie.

Terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I

9 października 2021, godz. 20:45, Andora - Anglia,

9 października 2021, godz. 20:45, Polska - San Marino,

9 października 2021, godz. 20:45, Węgry - Albania,

12 października 2021, godz. 20:45, Anglia - Węgry,

12 października 2021, godz. 20:45, Albania - Polska,

12 października 2021, godz. 20:45, San Marino - Andora,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Anglia - Albania,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Andora - Polska,

12 listopada 2021, godz. 20:45, Węgry - San Marino,

15 listopada 2021, godz. 20:45, San Marino - Anglia,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Polska - Węgry,

15 listopada 2021, godz. 20:45, Albania - Andora.

Tabela w "polskiej" grupie