Kiedy reprezentacja Polski gra w październiku? Dwa ważne mecze

W dotychczasowych spotkaniach reprezentacja Polski odniosła trzy zwycięstwa (3:0 z Andorą, 4:1 z Albanią i 7:1 z San Marino), zanotowała dwa remisy (3:3 z Węgrami i 1:1 z Anglią), a także odniosła jedną porażkę (1:2 z Anglią). Nadzieje na awans są spore, ale konieczne w tym celu jest wygranie dwóch nadchodzących spotkań.

Kiedy Polska zagra mecze w październiku?

Pierwsze październikowe spotkanie podopieczni Paulo Sousy rozegrają w sobotę 9 października. Rywalem biało-czerwonych na Stadionie Narodowym będzie San Marino. W poprzednim pojedynku obu drużyn, do którego doszło 5 września Polacy bez żadnych problemów wygrali aż 7:1 po hat-tricku Adama Buksy, dwóch golach Roberta Lewandowskiego, a także trafieniach Karola Świderskiego i Karola Linettego.

Trzy dni później, we wtorek 12 października polscy piłkarze zagrają na Arena Kombëtare w Tiranie z Albanią. Pierwszy mecz, do którego doszło 2 września zakończył się wysoką wygraną biało-czerwonych 4:1. Do siatki trafiali wówczas Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty.

Sytuacja w "polskiej grupie"

Po sześciu kolejkach eliminacji zdecydowanym liderem grupy I z 16 punktami na koncie jest Anglia. Drugie miejsce zajmuje Albania z 12 "oczkami", a Polska zajmuje trzecią lokatę (11 punktów). Tuż za biało-czerwonymi znajdują się Węgry ze zdobytymi 10 punktami.

Poniżej przedstawiono terminarz pozostałych meczów eliminacyjnych w grupie I: