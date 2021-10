Polska kadra gra o miliony złotych. Wielka premia za awans na MŚ 2022

Wspomniana kwota dotyczy tylko awansu do fazy grupowej MŚ 2022. Wyniki zespołu w trakcie turnieju zasadniczego nie są ważne. Rozegranie trzech spotkań grupowych pozwoli reprezentacji Polski (zakładając awans do turnieju w Katarze) zarobić 12 mln dolarów, czyli ponad 47 mln złotych. Kwota ta składa się z 2 mln dolarów za kwalifikacje i 10 mln za awans. Aby jednak myśleć o tych pieniądzach, zespół Paulo Sousy musi zająć 1. lub 2. miejsce w grupie w trakcie eliminacji MŚ.

Na podobne zarobki może liczyć każda z 32. drużyn, która uda się do Kataru - pisze WP SportoweFakty. Wiadomo jednak, że w przpadku wyjścia z grupy do fazy pucharowej mistrzostw świata, reprezentacja Polski mogłaby liczyć na jeszcze wyższe zarobki. Dojście do 1/8 finału turnieju gwarantuje dodatkowe 2 miliony dolarów (ok. 8 mln zł).

Naturalnie najwięcej otrzymają najlepsze drużyny MŚ 2022, które zakwalifikują się co najmniej do ćwierćfinałów. Zespoły, które znajdą się w najlepszej ósemce turnieju mogą liczyć na zarobki w wysokości 18 mln dolarów. Za przegraną w walce o 3. miejsce jedna z drużyn dostanie 25 mln dolarów, zdobycie brązu na MŚ zagwarantuje 30 milionów. Finalista z kolei otrzyma 40 mln dolarów, a zwycięzca turnieju 50 mln dolarów - co daje astronomiczne 199,5 mln złotych!.

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje 3. miejsce w grupie eliminacyjnej. Liderem tabeli są Anglicy, natomiast drugie miejsce zajmuje Albania, która ma o jeden punkt więcej. W najbliższych dniach rozegrane zostaną dwa mecze eliminacji MŚ z San Marino (09.10) oraz właśnie z Albanią (12.10). Dodatkowe punkty Polska będzie miała szansę zdobyć w trakcie listopadowego zgrupowania. Wtedy rozegrane zostaną ostatnie dwa mecze eliminacyjne.