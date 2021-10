Grzegorz Rasiak wskazał, kto powinien zagrać w kadrze obok Lewandowskiego. "Udowodnił"

Mecz z San Marino odbędzie się w Warszawie w sobotę 9 października o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Na razie zagadką pozostaje obsada drugiego miejsca w ataku biało-czerwonych. Kto zajmie je obok Roberta Lewandowskiego? Kandydatów jest dwóch - Adam Buksa i Krzysztof Piątek.

Były reprezentant Polski Grzegorz Rasiak w wywiadzie dla portalu "WP SportoweFakty" wyraził swoje zdanie na ten temat. - We wrześniu Buksa bardzo mocno zapracował, żeby wciąż być branym pod uwagę przy ustalaniu wyjściowego składu. Sporo zależy od dyspozycji Piątka, a także tego, czy będzie już w stanie zagrać na sto procent możliwości. W sobotę strzelił bramkę dla Herthy Berlin, mimo to gdybym miał wskazać, na kogo postawi Paulo Sousa, byłby to Buksa - stwierdził Rasiak.

Rasiak typuje, że z San Marino zagra Buksa. "Udowodnił, że można na niego liczyć"

I dodał: - Udowodnił, że można na niego liczyć, a minął dość krótki okres od ostatniego zgrupowania. Wiemy już, że ten zawodnik jest dla kadry wartością dodaną. Piątek może powalczyć o miejsce w składzie, ale musi się mocno postarać, by jak najlepiej wypaść na treningach.

Piątek długo leczył kontuzję - złamanie kostki - i do gry wrócił dopiero niedawno. W sumie napastnik wystąpił w dwóch meczach Herthy w Bundeslidze - siedem minut z Lipskiem i 45 minut z Freiburgiem, z którym trafił do siatki. Natomiast Buksa w obecnym sezonie świetnie sobie radzi. Dla New England Revolution w MLS strzelił już 13 bramek w lidze i zanotował dwie asysty. Natomiast w reprezentacji Polski pod wodzą Sousy ma już cztery gole w trzech meczach - hat-tricka z San Marino i jedno trafienie z Albanią w el. MŚ 2022.

Z kim jeszcze zagra Polska w el. MŚ?

Do końca eliminacji do przyszłorocznego mundialu zostały jeszcze cztery spotkania. Polska ma teoretycznie łatwiejszy terminarz niż jej bezpośredni rywale w walce o drugie miejsce i przyszłe baraże. Przed zespołem Paulo Sousy w tym roku pozostały mecze z San Marino (9.10), Albanią (12.10), Andorą (12.11) i Węgrami (15.11). Dla porównania Węgrzy mają do zagrania jeszcze mecze m.in. z Albanią, Anglią i Polską, a Albania m.in. z Węgrami, Polską i Anglią.