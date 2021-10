Rywale zbroją się na mecz z Polską. "To nasz bezpośredni rywal"

W pierwszej połowie października reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. 9 października biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z San Marino, a trzy dni później na wyjeździe z Albanią. To właśnie Albańczycy są bezpośrednim rywalem Paulo Sousy w walce o awans do turnieju zasadniczego w Katarze, co widać m.in. w tabeli.

- Nie prowadziłem dokładnych wyliczeń. W każdym meczu gramy o zwycięstwo, ale wszystko wskazuje na to, że musimy zdobyć w najbliższych spotkaniach cztery punkty, przy czym najlepiej wygrać z Polską. To prawdopodobnie będzie nasz bezpośredni rywal w walce o drugie miejsce. Na pewno jednak czekają nas dwa kluczowe pojedynki - powiedział Edoardo Reja na konferencji prasowej w Durres. Albańczycy rozpoczęli zgrupowanie w poniedziałek.

Reprezentacja Polski kluczowym rywalem. "Wszystko zależy od nas"

Reprezentacja Albanii zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Na trzecim miejsce, tuż za wiceliderem, znajduje się z kolei reprezentacja Polski, która ma o jeden punkt mniej (11). Kluczowe w kontekście awansu będzie więc bezpośrednie starcie obu drużyn, które odbędzie się 12 października w na obiekcie Air Albania Stadium w Tiranie.

Paulo Sousa zapowiada dodatowe powołanie. Nie ma mowy, by Fabiański był rezerwowym

- Anglicy to najlepsza drużyna w naszej grupie. Mają już niemal zapewniony bezpośredni awans. Naszym celem jest drugie miejsce i baraże. Dobrze, że mamy 12 punktów, zajmujemy miejsce wicelidera. Wszystko zależy od nas. Dlatego tak ważne będzie zwycięstwo nad Polską, bo obecnie nasze drużyny, ale też Węgry mają praktycznie równe szanse na drugą lokatę - dodał Reja.

Albania w najbliższych meczach eliminacji MŚ, oprócz Polski, zagra właśnie z Węgrami. Ostatnie dwie kolejki fazy grupowej eliminacji rozegrane zostaną w listopadzie 2021 roku. Wtedy Albańczycy zmierzą się z Anglią (12.11) i Andorą (15.11). Polacy z kolei zagrają z Andorą (12.11) i Węgrami (15.11).