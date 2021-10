Paulo Sousa został zapytany o powołanie dla Matty'ego Casha. Jednoznaczna odpowiedź

W poniedziałek Paulo Sousa był obecny na konferencji prasowej. Podczas niej odpowiadał m.in. na pytania dotyczące tego, dlaczego jest nieobecny na meczach polskiej ekstraklasy. - Większość naszych piłkarzy gra za granicą, a ja muszę ustalać priorytety. Ale spokojnie. Mamy w sztabie wystarczająco dużo osób, by śledzić rozgrywki na całym świecie. Stale obserwujemy 60 piłkarzy, którzy mogą wzmocnić naszą drużynę - wyjaśniał selekcjoner reprezentacji Polski.

Ekstraklasa selekcjonera nie interesuje? Paulo Sousa tłumaczy nieobecność na meczach

Paulo Sousa został zapytany o powołanie dla Matty'ego Casha

Paulo Sousa odpowiedział także na pytanie dotyczące możliwego powołania Matty'ego Casha do reprezentacji Polski. - Cash formalnie nie jest jeszcze Polakiem. Dopiero gdy procedura się zakończy, podejmę decyzję jako selekcjoner. W tej chwili nie mogę powiedzieć nic więcej. Skupiam się na tych piłkarzach, których mam do dyspozycji - powiedział Sousa.

Matty Cash niedawno był gościem w programie "Jej Wysokość Premier League" na antenie Canal+ Sport. Zawodnik potwierdził, że dąży do gry w polskiej kadrze. - Staram się o polski paszport i obywatelstwo. Na razie niewiele mogę jednak zrobić. Proces trwa i mam nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Słyszałem, że może to potrwać miesiąc albo dwa. Mój agent prowadził rozmowy z przedstawicielami PZPN, ale dopóki nie załatwię wszystkich dokumentów, niewiele mogę mówić. Gdy się tak stanie, selekcjoner zdecyduje - wyjaśnił.

Cash: To byłby zaszczyt

Zawodnik Aston Villi rozmawiał o tej decyzji ze swoimi najbliższymi. - Odbyłem kilka rozmów z rodziną. Dla moich dziadków byłby to zaszczyt. Na pewno marzę o grze na poziomie reprezentacyjnym. To coś, o czym myślę - stwierdził.

Matty Cash na poziomie młodzieżowym występował w Wycombe Wanderers i FAB Academy. W 2014 roku trafił do Nottingham Forest, z którego był wypożyczony do FC Dagenham & Redbridge. Od września 2020 roku jest graczem Aston Villi. W obecnym sezonie rozegrał osiem meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 22 miliony euro.