Fatalne informacje dla kobiecej reprezentacji Polski! "Prawdziwy szok dla nas wszystkich"

Ewa Pajor doznała kontuzja podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. Jak poinformował w poniedziałek Vfl Wolfsburg, napastniczkę czeka druga operacja lewego kolana, która wykluczy ją z gry na minimum kilka miesięcy. Dokładniejsze informacje dotyczące terminu jej powrotu będą znane jednak dopiero po operacji i rozpoczęciu procesu leczenia.

"Kontuzja Pajor to prawdziwy szok dla nas wszystkich"

- Gdy dowiedzieliśmy się, że Ewa ponownie doznała kontuzji i nie będzie mogła grać przez dłuższy czas, było to prawdziwym szokiem dla nas wszystkich, a szczególnie dla Ewy - przyznał Ralf Kellermann, dyrektor sportowcy sekcji kobiecej Vfl Wolfsburg. - Mamy inne, bardzo dobre opcje w ataku w naszym składzie, ale dobrze wiemy, że nie będziemy w stanie jej zastąpić w podobny sposób. Wszyscy będziemy działać razem i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby poradzić sobie z jej stratą. Jednocześnie udzielimy Ewie wszelkiej możliwej pomocy, której będzie potrzebować w tym trudnym czasie, gdy rozpoczyna długą drogę powrotu do pełnej sprawności - dodał w komunikacie, opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.

Dla Ewy Pajor to już druga tak poważna kontuzja w krótkim czasie. W ubiegłym roku także musiała pauzować przez pół roku po urazie kolana. Na boisko wróciła dopiero w marcu tego roku, a teraz znów będzie pauzować przez minimum kilka kolejnych miesięcy.

Kontuzja Ewy Pajor to jednocześnie ogromna strata dla kobiecej reprezentacji Polski. Polki w październiku i listopadzie rozegrają cztery kolejne mecze eliminacji do mistrzostw świata - z Norwegią, Albanią, Kosowem i Belgią. Pajor tylko w czterech spotkaniach, rozegranych od kwietnia, zdobyła w kadrze sześć bramek.