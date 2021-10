Alarm tuż przed zgrupowaniem! Kolejny reprezentant kontuzjowany. Sousa ma problem

W zespole prowadzonym przez Paulo Sousę problemy kadrowe są coraz większe i z gry wypadają kolejni kontuzjowani piłkarzem przed zgrupowaniem, które ma się rozpocząć 4 października.

Najpierw urazu doznał Arkadiusz Reca. Obrońca Spezii nie pojawi się na murawie przez 4-5 tygodni ponieważ zerwał mięsień czworogłowy. Były zawodnik Wisły Płock po raz ostatni zagrał w narodowych barwach w marcu tego roku, kiedy to biało-czerwoni mierzyli się na Wembley z Anglią. Później uszkodził łąkotkę w kolanie i przeszedł operację, przez co nie pojechał na Euro.

Teraz na reprezentację Polski spadła kolejna zła wiadomość. Paulo Sousa nie będzie mógł również skorzystać z innego lewego obrońcy - Macieja Rybusa. Piłkarz opuścił już cztery mecze z rzędu rosyjskiego klubu z powodu urazu.

"32-letni zawodnik boryka się z problemami zdrowotnymi od wrześniowego zgrupowania. Ma kłopoty z mięśniem dwugłowym. Od spotkania z Anglią, w którym wystąpił przez dziesięć minut, nie trenował. Gdy zapytaliśmy go, jak wygląda jego sytuacja przyznał, że może być ciężko z dyspozycją na następny tydzień. Powód? Dopiero w środę pierwszy dzień miał zajęcia biegowe. Dziś udało nam się potwierdzić, że piłkarz Lokomotiwu nie przyjedzie do Warszawy" - poinformował portal meczyki.pl.

To na tyle zła informacja, że jedynym zdrowym nominalnym lewym obrońcą jest w tej chwili Tymoteusz Puchacz, który nie gra w Unionie Berlin. Co więcej, rzadko jest powoływany do kadry meczowej. Ostatni mecz Bundesligi z 1. FSV Mainz przesiedział na ławce rezerwowych.

W pierwszej połowie października reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. 9 października biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z San Marino, a trzy dni później na wyjeździe z Albanią.