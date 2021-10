"Super się pożegnałem. Pozdrawiam trenera". Grabara szczerze o rozstaniu z kadrą U-21

Maciej Stolarczyk trenerem reprezentacji Polski do lat 21 został w połowie października zeszłego roku. Były trener m.in. Wisły Kraków i innych młodzieżowych kadr przejął drużynę po Czesławie Michniewiczu, który odszedł do Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo eSport

Debiut Stolarczyka miał miejsce 17 listopada zeszłego roku, gdy nasza kadra pokonała Łotwę 3:1 w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy. Co ciekawe, na ten mecz Stolarczyk nie powołał ówczesnego kapitana tamtego zespołu, Kamila Grabary.

"Boxdel" wypada z gali Fame MMA 11. "Nie mogę wytrzymać, jestem załamany"

Bramkarz FC Kopenhaga opowiedział o okolicznościach tamtej sytuacji na kanale FootTruck, który na YouTubie prowadzą Łukasz Wiśniowski i Jakub Polkowski. - Chciałbym pozdrowić bardzo trenera Stolarczyka. Super się pożegnałem z kadrą. Mam nadzieję, że on pamięta tę rozmowę. Ja pamiętam doskonale - zaczął Grabara.

"Patowa sytuacja, nie wiadomo, kto ma się pierwszy rozłączyć"

I dodał: - Dzwoni i mówi: "Wysyłam powołania zagraniczne i ja ciebie nie powołam". Odpowiedziałem: "okej". I nagle zaczyna ze mną rozmowę kręcić. Jechałem samochodem i tylko myślałem: "O co tu chodzi? Nie powołał mnie i chce rozmawiać?". Nagle trener pyta: "Jak tam w Danii?". Odpowiedziałem: "No fajnie, podatki niskie są". Patowa sytuacja, nie wiadomo, kto ma się pierwszy rozłączyć.

- Wjechał jakiś shit talk. Trener użył argumentu, że chce powołać młodych. I faktycznie powołał młodych z mojego rocznika (powołanie otrzymał m.in. Radosław Majecki - red.). Tak się skończyła moja przygoda z kadrą. Taka była sytuacja. Ja kąśliwie powiedziałem, że i tak nie chciałem przyjechać, bo i tak już się nie da awansować. Trener Stolarczyk powiedział, że wierzy do końca.

Legenda wraca! "W Polsce chcieli, żebym przegrał. Zawsze byłem tym złym"

- Nie padł żaden argument dotyczący formy sportowej. Patrząc na to z dystansu, problemem była moja osoba. Z jakiegoś powodu trener Stolarczyk nie chciał mnie. Mógł mnie nie chcieć, ale, kurde, ja byłem kapitanem. Wystarczyło powiedzieć i zadzwonić, że mnie nie widzi, że woli zaufać komuś innemu, że nie pasuję mu jako osoba. W taki sposób można było to załatwić - zakończył Grabara.