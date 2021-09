W pucharach gra też drugi warszawski klub! Oglądaj historyczny debiut na Twitchu Sport.pl

W czwartek, chwilę po pierwszym gwizdku w meczu mistrzów Polski z Leicester City w Lidze Europy i 14 km od stadionu przy Łazienkowskiej, pierwszy mecz w turnieju Fenix Trophy rozpocznie inny stołeczny klub – AKS Zły.

REKLAMA

Zobacz wideo "Barcelona gra jak Stoke. Koeman jest żywym trupem w Barcelonie"

Mahir Emreli tłumaczy słowa o Legii. "Wkurzyłem się, bo to jakaś bzdura"

Historyczny mecz AKS Zły

W Fenix Trophy bierze udział osiem amatorskich klubów (każdy wspólnie z partnerską organizacją charytatywną), wybranych ze względu na wyjątkową odrębność społeczną, historyczną i kulturową. Drużyny reprezentują siedem krajów: Włochy, Hiszpanię, Polskę, Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię oraz Czechy. Członkowie Fenix Trophy mówią, że turniej powstał w opozycji do koncepcji Superligi - pisał o Fenix Trophy Piotr Wesołowicz, dziennikarz sport.pl.

W założonym w 2015 r. klubie działają sekcje futbolowe – piłkarze walczą o awans do okręgówki, piłkarki o promocję do II ligi – koszykarska (żeńska) oraz drużyna frisbee ultimate. Mecze gromadzą na trybunach nawet po kilkaset osób. W niższych ligach to ewenement. Teraz przyszedł moment na kolejny etap – start w europejskich pucharach.

Pierwszym rywalem Złego będzie drużyna z Mediolanu – Brera FC. To klub założony w 2000 r. przez włoskiego publicystę i dziennikarza Alessandro Aleottiego. Pierwszym trenerem mediolańczyków był Walter Zenga, słynny golkiper reprezentacji Włoch na przełomie lat 80 i 90. Brera występuje na siódmym poziomie rozgrywek w Italii (podobnie jak Zły w Polsce), a mecze rozgrywa na zabytkowym stadionie Arena Civica.

Marek Papszun jednym zdaniem odpowiada na oświadczenie menedżerów Kovacevicia

Początek meczu w czwartek o godz. 19.30 na stadionie przy Obrońców Tobruku w Warszawie. Sport.pl przygotował niespodziankę – transmisję realizowaną na Twitchu. Mecz skomentują Piotr Żelazny i Piotr Wesołowicz, a spotkanie można oglądać poniżej: