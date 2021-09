Alarm w kadrze Sousy przed zgrupowaniem! Bohater sezonu będzie musiał ratować kadrę

W zespole prowadzonym przez Paulo Sousę problemy kadrowe są coraz większe i z gry wypadają kolejni kontuzjowani piłkarzem przed zgrupowaniem, które ma się rozpocząć 4 października.

Najpierw urazu doznał Arkadiusz Reca. Obrońca Spezii nie pojawi się na murawie przez 4-5 tygodni ponieważ zerwał mięsień czworogłowy. Były zawodnik Wisły Płock po raz ostatni zagrał w narodowych barwach w marcu tego roku, kiedy to biało-czerwoni mierzyli się na Wembley z Anglią. Później uszkodził łąkotkę w kolanie i przeszedł operację, przez co nie pojechał na Euro.

Teraz według informacji portalu meczyki.pl selekcjonerowi doszedł kolejny kłopot na lewej stronie obrony. Paulo Sousa prawdopodobnie nie będzie mógł również skorzystać z Macieja Rybusa, na co dzień zawodnika Lokomotiwu Moskwa. Piłkarz opuścił już trzy mecze z rzędu rosyjskiego klubu z powodu urazu. "Niespełna dwa tygodnie to wciąż niewiele czasu, dlatego należy postawić duży znak zapytania, czy Rybus będzie do dyspozycji Paulo Sousy. Jeśli zła informacja się potwierdzi, selekcjoner zostanie z jednym nominalnym lewym obrońcą - Tymoteuszem Puchaczem" - poinformował portal. To to tyle zła informacja, że Puchacz nie gra w Unionie Berlin. Ba, nawet nie jest powoływane do kadry meczowej.

Frankowski rozwiąże problem?

W miejsce Rybusa Sousa raczej nie zamierza powołać kolejnego zawodnika. "Będzie mógł zdecydować się na przestawienie któregoś z prawych obrońców (Tomasza Kędziorę lub Roberta Gumnego), a w bardziej ofensywnym wariancie postawić na skrzydłowego - na przykład Przemysława Frankowskiego, który w RC Lens gra na obu flankach" - czytamy dalej.

W pierwszej połowie października reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. 9 października biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym z San Marino, a trzy dni później na wyjeździe z Albanią.

Paulo Sousa postanowił nie zmniejszać 29-osobowej kadry, którą ogłosił półtora tygodnia temu. Ostateczna lista zawodników, którzy zjawią się na zgrupowaniu będzie znana po najbliższych meczach klubowych w ramach krajowych lig i europejskich pucharów.

Po sześciu eliminacyjnych spotkaniach Polacy zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy I z 11 punktami na koncie. Prowadzą Anglicy (16 punktów).