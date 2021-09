Nie tylko Legia w europejskich pucharach. Sport.pl pokaże historyczny debiut drużyny z A-klasy!

W czwartek, chwilę po pierwszym gwizdku w meczu mistrzów Polski z Leicester City w Lidze Europy i 14 km od stadionu przy Łazienkowskiej, pierwszy mecz w turnieju Fenix Trophy rozpocznie inny stołeczny klub – AKS Zły.

Ranga turnieju jest zgoła inna, ale jego charakter nowatorski, a dla świata futbolu – awangardowy. – Piłka to wspaniały sport, najbardziej demokratyczny, bo żeby zacząć kopać, nie trzeba być przecież zamożnym. W niskich ligach, tych uboższych, jest cała masa zespołów o ciekawej historii, którą warto przybliżyć. Są ruchy kibicowskie, które zajmują się budowaniem klubów i pracą charytatywną. W Feniksie gra osiem zespołów wybranych z tysięcy klubów amatorskich. Z tej ósemki każdy ma coś ciekawego do zaoferowania. Jedna z dewiz turnieju brzmi: "make friends not millionaires". I właśnie na nowe futbolowe przyjaźnie liczę najbardziej – mówi Krzysztof Górniak z AKS Zły.

W Fenix Trophy bierze udział osiem amatorskich klubów (każdy wspólnie z partnerską organizacją charytatywną), wybranych ze względu na wyjątkową odrębność społeczną, historyczną i kulturową. Drużyny reprezentują siedem krajów: Włochy, Hiszpanię, Polskę, Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię oraz Czechy. Członkowie Fenix Trophy mówią, że turniej powstał w opozycji do koncepcji Superligi.

Warszawski AKS Zły pasuje do tej układanki idealnie.

Zły (nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda) nie ma prezesa - jego właścicielem są kibice (dziś to kilkaset osób). To znaczy, że każdy członek stowarzyszenia ma jednakowy głos i tym samym wpływ na działalność klubu.

Zły w Fenix Trophy. Na początek klub z Mediolanu

W założonym w 2015 r. klubie działają sekcje futbolowe – piłkarze walczą o awans do okręgówki, piłkarki o promocję do II ligi – koszykarska (żeńska) oraz drużyna frisbee ultimate. Mecze gromadzą na trybunach nawet po kilkaset osób. W niższych ligach to ewenement.

Teraz przyszedł moment na kolejny etap – start w europejskich pucharach.

Pierwszym rywalem Złego będzie drużyna z Mediolanu – Brera FC. To klub założony w 2000 r. przez włoskiego publicystę i dziennikarza Alessandro Aleottiego. Pierwszym trenerem mediolańczyków był Walter Zenga, słynny golkiper reprezentacji Włoch na przełomie lat 80 i 90. Brera występuje na siódmym poziomie rozgrywek w Italii (podobnie jak Zły w Polsce), a mecze rozgrywa na zabytkowym stadionie Arena Civica.

W czwartek zmierzy się jednak ze Złym w Warszawie na stadionie przy Obrońców Tobruku (19.30).

Zainteresowanie biletami (25 zł w dniu meczu) jest spore. Dla tych, którzy nie będą mogli wybrać się na stadion, Sport.pl przygotował niespodziankę – transmisję realizowaną na Twitchu. Mecz skomentują Piotr Żelazny i Piotr Wesołowicz.