Sousa wskazał najlepszego piłkarza, jakiego trenował. "Inny niż pozostali, ale tak"

Paulo Sousa został selekcjonerem reprezentacji Polski w styczniu 2021 roku. Jednym z sukcesów portugalskiego trenera jest to, że zdołał on dla kadry odzyskać najlepszą wersję Roberta Lewandowskiego. Doświadczony napastnik w dziewięciu meczach reprezentacji pod wodzą Sousy strzelił dziewięć goli, do których dołożył trzy asysty.

"Zrozumienie Roberta było dla mnie wyzwaniem"

W programie Interii "Po Gwizdku" Paulo Sousa opowiedział o swoim podejściu do prowadzenia jednego z najlepszych piłkarzy świata. - Wyzwaniem było dla mnie zrozumienie Roberta jako kapitana. Poziom jego kolegów w Bayernie jest inny niż w reprezentacji - mówił Sousa.

- Inny jest czas wspólnego grania, także mentalność, dlatego ważne jest, aby emocje, koncentracja i oczekiwania Roberta były odpowiednio zbalansowane. On ma duży wpływ na pozostałych, również jeśli chodzi o energię. Gdy masz dużą energię, wielkie oczekiwania, czasami to nie wpływa dobrze na innych. Dlatego trzeba umieć to zrównoważyć. To było spore wyzwanie, ale dziś wszyscy nadajemy już na podobnej częstotliwości - on, drużyna, ja, sztab szkoleniowy - wszyscy. Dzięki temu jest nam łatwiej - tłumaczył Portugalczyk, który zaznaczył, że napastnika Bayernu Monachium obowiązują w drużynie dokładnie te same zasady, co pozostałych piłkarzy.

- Cristiano, Messi czy Robert są inni niż wszyscy pozostali i trzeba to zaakceptować. Ich koledzy również zdają sobie z tego sprawę, ale to nie oznacza, że zasady w drużynie są dla nich różne. One muszą być takie same, nawet jeśli charakterystyka i poziom zawodników są różne. Moja najważniejsza zasada jest taka, że w drużynie chodzi o każdego zawodnika i każdego trenera. Każdego z nich, bo jedna osoba może wszystko popsuć - dodał Paulo Sousa.

"Lewandowski jest bardzo wymagający, dlatego zaszedł tak daleko"

Zapytany o to, czy Robert Lewandowski jest najlepszym zawodnikiem, którego trenował, Sousa odpowiedział dość wymijająco. - Jest inny niż pozostali, ale tak. Robert jest bardzo wymagający. Dlatego zaszedł tak daleko. Ciągle zadaje pytania. Kiedy przekazujesz taktykę na mecz, on zawsze się o różne rzeczy dopytuje, gdyż myśli ciągle o piłce, myśli o niej z perspektywy wygrywania. Chce zrozumieć wiele kwestii, ale to też sprawia, że przy nim się rozwijamy i jesteśmy przygotowani na różne kwestie. Co więcej, w reprezentacji Polski Robert pracuje kilka razy ciężej niż w Bayernie. To wszystko sprawia, że jest jednym z najlepszych zawodników, z jakimi pracowałem - analizował selekcjoner reprezentacji Polski.

- Robert jest bardzo wymagający we wszystkich sprawach i musimy być na to przygotowani. Nie chodzi o to, że wcześniej pracował z innymi, z którymi osiągał sukcesy, ale o to, że on sam jest człowiekiem bardzo wymagającym. Dla mnie to coś wyjątkowego - podsumował Paulo Sousa.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się już 4 października. W jego ramach Polacy rozegrają dwa mecze eliminacyjne - z San Marino u siebie (9 października) oraz na wyjeździe z Albanią (12 października).