Matty Cash jest gotów na grę dla Polski! "Selekcjoner zdecyduje"

W brytyjskich mediach kwestię możliwej gry Matty'ego Casha w reprezentacji Polski poruszył dziennik "Daily Mail". W tej chwili jednak Paulo Sousa nie może jeszcze korzystać z usług obrońcy Aston Villi. 24-latek w dalszym ciągu stara się o polskie obywatelstwo. Dopiero po jego otrzymaniu mógłby występować w polskiej kadrze.

Paulo Sousa odcina się od spekulacji

W rozmowie z Interią portugalski szkoleniowiec odniósł się do sprawy Casha. Trener biało-czerwonych rozmawiał na jego temat między innymi z szefem specjalnej komórki skautów w PZPN Maciejem Chorążykiem, ale na ten moment odcina się od jakichkolwiek spekulacji.

- W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodu, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny. A my nie możemy zajmować się spekulacjami - powiedział Sousa.

Matty Cash był gościem w programie "Jej Wysokość Premier League" na antenie Canal+ Sport. Zawodnik potwierdził, że dąży do gry w polskiej kadrze. - Staram się o polski paszport i obywatelstwo. Na razie niewiele mogę jednak zrobić. Proces trwa i mam nadzieję, że zakończy się jak najszybciej. Słyszałem, że może to potrwać miesiąc albo dwa. Mój agent prowadził rozmowy z przedstawicielami PZPN, ale dopóki nie załatwię wszystkich dokumentów, niewiele mogę mówić. Gdy się tak stanie, selekcjoner zdecyduje - wyjaśnił.

Zawodnik Aston Villi rozmawiał o tej decyzji ze swoimi najbliższymi. - Odbyłem kilka rozmów z rodziną. Dla moich dziadków byłby to zaszczyt. Na pewno marzę o grze na poziomie reprezentacyjnym. To coś, o czym myślę - stwierdził.

Matty Cash na poziomie młodzieżowym występował w Wycombe Wanderers i FAB Academy. W 2014 roku trafił do Nottingham Forest, z którego był wypożyczony do FC Dagenham & Redbridge. Od września 2020 roku jest graczem Aston Villi. W obecnym sezonie rozegrał siedem meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 22 miliony euro.