Paulo Sousa wyjaśnia sytuację Grosickiego w kadrze. "Podjęliśmy decyzję"

Kamil Grosicki został powołany na marcowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ w Katarze. Skrzydłowy łącznie zagrał 40 minut i zanotował asystę w wygranym 3:0 spotkaniu z Andorą. Grosicki łącznie zagrał 83 mecze dla reprezentacji Polski, dzięki czemu awansował na 13. miejsce w Klubie Wybitnego Reprezentanta.

Paulo Sousa komentuje rezygnację z Kamila Grosickiego. "Próbowaliśmy pomóc"

Paulo Sousa udzielił wywiadu Sebastianowi Staszewskiemu przed październikowymi meczami reprezentacji Polski. Selekcjoner biało-czerwonych wytłumaczył swoją rezygnację z Kamila Grosickiego. - Próbowaliśmy mu pomóc, powołałem go na pierwsze trzy spotkania i dawałem mu szansę gry. Próbowaliśmy go wspierać treningami, kiedy jeszcze grał w Anglii, ale podjęliśmy decyzję, że nie zaangażujemy Kamila w zespół, który pojedzie na Euro 2020. Do tego on wtedy w ogóle nie grał w klubie - powiedział.

Czy Kamil Grosicki został zatem skreślony przez Paulo Sousę? "Mam nadzieję, że Kamil po powrocie do Polski podniesie swój poziom. W tym momencie, w zależności od sytuacji, możemy go powołać lub nie. Teraz na pozycji Kamil mamy kilku innych zawodników, których jesteśmy pewni i wiemy, że teraz osiągną lepsze rezultaty. To wtedy dało nam nowe możliwości" - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Pogoń Szczecin ogłosiła transfer Kamila Grosickiego w niedzielę 22 sierpnia przed meczem ze Stalą Mielec (4:1). Grosicki występował w pierwszym zespole Dumy Pomorza w sezonie 2006/2007, zdobywając wówczas dwie bramki i notując cztery asysty w 23 meczach.