Boniek ujawnił rozmowę z Krychowiakiem tuż po meczu ze Słowacją. Ostra reakcja

Reprezentacja Polski rozczarowała na mistrzostwach Europy, zdobywając zaledwie jeden punkt. Zespół Sousy skończył turniej na czwartym miejscu w grupie za Szwecją, Hiszpanią oraz Słowacją. Na temat kiepskiego występu naszej kadry na Euro 2020 wypowiedział się prezes Zbigniew Boniek w programie "Cafe Futbol" w Polsacie Sport.

Były prezes PZPN stwierdził, że nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby Polska wygrała ze Słowacją w pierwszym meczu Euro, a na obraz całego turnieju rzutuje 10 minut w tym spotkaniu oraz indywidualne błędy poszczególnych piłkarzy, jak chociażby Grzegorza Krychowiaka w pierwszym meczu turnieju. W 62. minucie przy wyniku 1:1, kiedy to reprezentacja Polski powoli przejmowała kontrolę nad meczem, defensywny pomocnik bezsensownie sfaulował zawodnika rywali, za co dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Boniek zdradził kulisy prywatnej rozmowy, do której doszło pomiędzy nim a Krychowiakem bezpośrednio po tym zdarzeniu. - Krychowiak po meczu przyszedł do mnie, gdzieś przy szatni i mówi: "Panie prezesie, chciałem przeprosić, bo wam zapie***liłem Euro. Tym drugim faulem zawaliłem wam Euro" - opowiedział Boniek.

Były prezes bronił natomiast selekcjonera Paulo Sousę przede wszystkim za odważne podejście w meczu z Hiszpanią. Boniek stwierdził, że żaden polski szkoleniowiec nie zdecydowałby się grać tak odważnie. - Kontrakt z Paulo Sousą został tak skonstruowany, że jeśli nie zakwalifikuje się do mistrzostw świata, może zostać zwolniony bez żadnych konsekwencji finansowych - powiedział zapytany o warunki jego umowy.