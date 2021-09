"Ci, których powołałem, są lepsi". Paulo Sousa szybko ucina temat

Już za niecałe dwa tygodnie w Warszawie rozpocznie się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie nasi kadrowicze rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze - z San Marino (09.10) i Albanią (12.10).

W poniedziałek natomiast ogłoszona została szeroka lista 29 powołanych zawodników na najbliższe zgrupowanie kadry. W następny poniedziałek lista ta zostanie skrócona i wtedy ostatecznie dowiemy się, kto pojawi się w Warszawie przed meczami z San Marino i Albanią.

Po raz kolejny powołania Paulo Sousy wzbudziły ogromne kontrowersje. W szerokiej kadrze pojawiło się miejsce dla zawodników niegrających w klubach takich jak Przemysław Płacheta, a nie znalazło się, chociażby dla Sebastiana Szymańskiego. W dodatku po raz kolejny selekcjoner pominął piłkarzy występujących w Legii Warszawa, która bardzo dobrze radzi sobie ostatnio w europejskich pucharach.

O tę kwestię Paulo Sousa został zapytany w niedawnym wywiadzie dla Interii. - Jesteśmy zadowoleni z piłkarzy, których powołaliśmy. Mam przekonanie, że to oni są obecnie najlepsi. Od pierwszych chwil, kiedy przyjechałem do Polski, staram się promować polskich graczy i polski futbol. Jeśli mogę pomóc w zwiększeniu wartości zawodników, to robię to. Jestem na to czuły. Ale najważniejsza jest kadra. To ona jest ważniejsza od wszystkiego: ode mnie, piłkarzy oraz klubów - oznajmił selekcjoner.

Głos w tej sprawie zabrał również rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. - Grupa obserwowanych piłkarzy to około 50 osób. Ale (o Wietesce i Nawrockim) to wy mówiliście, dziennikarze. Ja mam ten przywilej, że jestem przy kadrze i nie słyszałem, aby te dwa nazwiska się gdzieś przewijały - przyznał.