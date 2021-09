Anglicy donoszą: Matty Cash chce zagrać w reprezentacji Polski bardzo szybko

O Mattym Cashu w kontekście gry w reprezentacji Polski pisało się dwa lata temu. Wtedy grał jeszcze w Nottingham Forest, a kadrę prowadził Jerzy Brzęczek. Sztab byłego selekcjonera wielokrotnie miał obserwować Casha. "Potwierdzam: ten piłkarz jest w notesach naszych skautów, ale nie ma opcji, by zagrał w reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że piłkarsko to nie jest zawodnik, który wyróżnia się wśród naszych graczy. Poza tym zasady mamy jasne i nienaruszalne. Jeśli ktoś mówi po polsku, może aspirować do gry w reprezentacji. Musi też mieć polski paszport. A Cash nie ma ani paszportu, ani nie mówi w naszym języku" - mówił w "Sekcji Piłkarskiej" ówczesny sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa tęskni za reprezentantem Polski. "Nie stać nas" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Angielskie media: Matty Cash chce zadebiutować w reprezentacji Polski jeszcze w tym roku

Portal skysports.com informuje, że Matty Cash chce otrzymać powołanie do reprezentacji Polski jeszcze w 2021 roku. Defensor złożył niezbędne dokumenty do władz międzynarodowych, aby móc się ubiegać o polski paszport. Zatwierdzenie paszportu może trwać nawet do ośmiu tygodni, co wyklucza udział Casha w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Na listopadowe mecze z Andorą (12.11, 20:45) i Węgrami (15.11, 20:45) powołanie dla zawodnika Aston Villi jest możliwe.

Angielski "Daily Mail" poinformował 18 września, jakoby PZPN czynił starania, aby Paulo Sousa mógł powołać do reprezentacji Polski Matty'ego Casha. Polska federacja stanowczo zdementowała te informacje na łamach Sport.pl, nazywając te informacje "bzdurą". A Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, dodał na Twitterze: - Widzę, że angielscy dziennikarze 'wiedzą' więcej, co dzieje się w polskiej kadrze. Nie było i nie ma tematu gry Matthew Casha w reprezentacji Polski. Tematu nie może być, bo Cash nie ma polskiego obywatelstwa.

Paulo Sousa zabrał głos ws. potencjalnego powołania zawodnika Aston Villi na łamach Interii. "W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodu, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny. Nie możemy zajmować się spekulacjami" - przyznał Portugalczyk. Ojciec piłkarza, Stuart Cash, dodał, że Matty jest w trakcie zbierania niezbędnych papierów.