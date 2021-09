Paulo Sousa przerwał plotki ws. powołania Matty'ego Casha! Jest jeden warunek

O Mattym Cashu w kontekście gry w reprezentacji Polski pisało się dwa lata temu. Wtedy grał jeszcze w Nottingham Forest, a kadrę prowadził Jerzy Brzęczek. Sztab byłego selekcjonera wielokrotnie miał obserwować Casha. - Potwierdzam: ten piłkarz jest w notesach naszych skautów, ale nie ma opcji, by zagrał w reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że piłkarsko to nie jest zawodnik, który wyróżnia się wśród naszych graczy. Poza tym zasady mamy jasne i nienaruszalne. Jeśli ktoś mówi po polsku, może aspirować do gry w reprezentacji. Musi też mieć polski paszport. A Cash nie ma ani paszportu, ani nie mówi w naszym języku - mówił w "Sekcji Piłkarskiej" ówczesny sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Szczęsny jest krytykowany, ale ma wsparcie Allegriego. Trener stoi po jego stronie"

Jest kara za rasistowski skandal w "polskiej grupie" el. MŚ! FIFA zdecydowała

Sousa: Zajmę się tym tematem

Teraz temat Casha w kadrze Polski znów wrócił. I znowu w angielskich mediach, które informują, że Paulo Sousa chciałby powołać Casha już teraz - jesienią, na mecze w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Sport.pl postanowił zweryfikować doniesienia "Daily Mail" u źródła - w Polskim Związku Piłki Nożnej. W PZPN zasugerowano nam, że informacje angielskich dziennikarzy nie mają wiele wspólnego z prawdą.

Wiadomo jednak, że Cash stara się o polskie obywatelstwo.

- Jesteśmy w trakcie zbierania niezbędnych papierów, aby Matty otrzymał polskie obywatelstwo. Zaczęliśmy ten proces kilka miesięcy temu, niedługo powinien zostać ukończony. W tej sprawie współpracujemy z polską placówką w Londynie. Matty chciałby się sprawdzić na poziomie międzynarodowym. Gra już drugi sezon w Premier League, a występy w reprezentacji byłyby kolejnym krokiem do przodu. A zatem: jeśli polska federacja wyrazi zainteresowanie, to syn jest na takie rozwiązanie otwarty - powiedział Stuart Cash, tata Matty'ego Casha w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Światowe media rozpływają się nad Lewandowskim. "Nie walczy już nawet z Messim i Ronaldo"

Na temat powołania Casha do reprezentacji Polski wypowiedział się również Paulo Sousa.

- W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodu, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny. Nie możemy zajmować się spekulacjami – powiedział trener reprezentacji Polski w rozmowie z Interią.