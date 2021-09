Jest kara za rasistowski skandal w "polskiej grupie" el. MŚ! FIFA zdecydowała: zero tolerancji

Rasistowskie hasła i rzucanie kubkami od napojów w piłkarzy reprezentacji Anglii. Podczas meczu eliminacji MŚ, w którym Węgry mierzyły się z Anglią (0:4) doszło do skandalicznych scen. Kibice dali o sobie znać. Jeszcze przed meczem głośno wygwizdali Anglików, gdy ci uklęknęli w ramach protestu przeciwko rasizmowi. Nie zmienił tego nawet fakt, że zarówno piłkarze węgierscy, jak i ich trener, Marco Rossi, poprosili fanów o uszanowanie gestu Anglików.

FIFA jasno deklaruje stanowisko: Zero tolerancji. Węgrzy ukarani za zachowanie kibiców

Kilka dni po wydarzeniu BBC poinformowało, że światowa federacja FIFAprzyglądała się zdarzeniom z meczu rozegranego na Puskas Arenie w Budapeszcie i czekała na raporty ze strony sędziów oraz delegatów. Teraz federacja podjęła już oficjalną decyzję i nałożyła karę na węgierski związek. - Przyjmujemy postawę zerowej tolerancji wobec tak odrażających zachowań - czytamy w komunikacie. Poza usunięciem publiczności w dwóch najbliższych spotkaniach reprezentacji Węgier, na krajowy związek nałożono również karę grzywny w wysokości 200 tys. franków szwajcarskich.

Największe kontrowersje budzi fakt, że na trybunach Puskas Areny w Budapeszcze miało nie być kibiców. UEFA ukarała Węgrów zamknięciem trybun na trzy spotkania z powodu zachowań kibiców podczas Euro 2020. To się jednak nie zdarzyło - mecz przeciwko Anglii odbywał się w ramach eliminacji do mistrzostw świata, czyli podlegał FIFA, a nie UEFA. Angielska federacja piłkarska (FA) wydała oświadczenie w tej sprawie. - Niezwykle rozczarowujące są doniesienia o dyskryminujących działaniach wobec niektórych naszych graczy - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Najbliższe dwa mecze we własnym kraju reprezentacja Węgier rozegra Albanią oraz San Marino. Obecnie zespół zajmuje 4. miejsce w tabeli z 10 punktami na koncie. To o jeden punkt mniej od trzeciej reprezentacji Polski oraz dwa punkty mniej od Albanii właśnie, która kwalifikuje się do walki o awans na MŚ 2022 w barażach. Prowadzi z kolei Anglia, która oprócz remisu 2:2 z Polską na Stadionie Narodowym, wygrała wszystkie mecze.