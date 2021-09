Wielki nieobecny w kadrze Paulo Sousy. Agent wyjaśnia brak powołania. "Ma trudniej"

Paulo Sousa ogłosił w poniedziałek kadrę, jaką powołał na październikowe mecze w eliminacjach mistrzostw świata z San Marino (9 października) i Albanią (12 października). W reprezentacji Polski po raz kolejny zabrakło miejsca dla Sebastiana Szymańskiego, który świetnie spisuje się w lidze rosyjskiej, w barwach Dinama Moskwa. Pomocnik ma na koncie już trzy gole i dwie asysty w ośmiu rozegranych meczach, a jego klub po ośmiu kolejkach jest wiceliderem tabeli, tracąc zaledwie jeden do pierwszego Zenita Sankt Petersburg (jeden mecz rozegrany mniej).

Agent Szymańskiego o braku powołania piłkarza do kadry: "Szkoda, że ta kontuzja się przyplątała"

Na antenie Kanału Sportowego agent Mariusz Piekarski zarządzający agencją Unidos, do której należy Szymański, wytłumaczył powód, dlaczego piłkarz nie dostał nominacji do kadry na najbliższe mecze.

- Sebastian Szymański zagrał od kadry dwa mecze. Wczoraj zszedł z lekkim urazem, spędzając na boisku 60 minut. Czekam na wieści z klubu, co mu dolega. Nie wiem, czy to był powód braku powołania. Wydaje mi się, że tak. Sebek poczuł ból w przywodzicielu i poprosił o zmianę - ujawnił agent.

- Wiadomo też, że mamy wielu środkowych pomocników. Z drugiej strony Sebastian zasługuje na powołanie i zasługiwał też na powołanie do reprezentacji Polski na ME. Może być bardzo przydatną postacią w drużynie. Udowadnia swoją wartość w lidze rosyjskiej. Jest w bardzo dobrej formie, robi liczby i angażuje się w grę defensywną. Szkoda, że ta kontuzja się przyplątała. Wydaje mi się, że on ma troszeczkę trudniej niż inni - podkreślił Piekarski.

Całą rozmowę można zobaczyć poniżej:

Do kadry wraca Krzysztof Piątek i na zgrupowanie powołanie otrzymał też skrzydłowy Norwich - Przemysław Płacheta - który z powodów zdrowotnych nie zagrał jeszcze w tym sezonie.

Kadra Polaków na mecze z San Marino i Albanią:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Damian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Po sześciu meczach eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski zajmuje 3. miejsce w grupie I. Zespół Paulo Sousy zgromadził 11 punktów i ma punkt straty do Albanii i pięć punktów mniej od Anglii. Polacy o punkt wyprzedzają reprezentację Węgier.