Wielki powrót! Paulo Sousa powołał piłkarzy na mecze el. MŚ z San Marino i Albanią

Po sześciu meczach eliminacji mistrzostw świata reprezentacja Polski zajmuje 3. miejsce w grupie I. Zespół Paulo Sousy zgromadził 11 punktów i ma punkt straty do Albanii i pięć punktów mniej od Anglii. Polacy o punkt wyprzedzają reprezentację Węgier.

We wrześniu nasza kadra pokonała Albanię (4:1) i San Marino (7:1) oraz zremisowała z Anglią (1:1). Kolejne mecze czekają nas już za niespełna trzy tygodnie. 9 października podejmiemy San Marino, a trzy dni później zagramy na wyjeździe z Albanią.

W poniedziałek Sousa ogłosił powołania na te mecze. W kadrze znalazł się między innymi Łukasz Fabiański. Chociaż bramkarz West Hamu United zakończył już karierę reprezentacyjną, to zagra jeszcze w meczu z San Marino. Spotkanie w Warszawie będzie jego pożegnalnym występem w kadrze.

Piątek wraca do kadry

Do reprezentacji Polski wraca też Krzysztof Piątek. Napastnik Herthy Berlin wrócił do gry w klubie po wyleczeniu poważnej kontuzji, która wykluczyła go z udziału w Euro 2020 i od razu znalazł się w kadrze Sousy. W reprezentacji jest też Robert Gumny. Obrońca Augsburga z dobrej strony pokazuje się w niemieckim klubie i Portugalczyk postanowił go sprawdzić w kadrze.

W kadrze znów znaleźli się młodzi pomocnicy: Kacper Kozłowski z Pogoni Szczecin i Nicola Zalewski z AS Romy. Na zgrupowanie powołanie otrzymał też skrzydłowy Norwich - Przemysław Płacheta - który z powodów zdrowotnych nie zagrał jeszcze w tym sezonie. W kadrze ponownie zabrakło zaś Sebastiana Szymańskego z Dinama Moskwa, który bardzo dobrze prezentuje się w lidze rosyjskiej.

Kadra Polaków na mecze z San Marino i Albanią:

Bramkarze: Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Robert Gumny, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Arkadiusz Reca, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta, Damian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.