Będzie powrót do reprezentacji Polski. "Dostanę swoją szansę. Sousa zachował się w porządku"

11 lutego 2021 roku Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że Jacek Góralski zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie podczas meczu towarzyskiego Kairatu Ałmaty z białoruskim Ruchem Brześć (0:2). "W meczu kolano poszło mi do środka przy skręcie ciała i wiedziałem od razu, że to coś poważnego" – stwierdził wtedy były zawodnik Jagiellonii Białystok.

Jacek Góralski docenił zachowanie Paulo Sousy. "Zachował się bardzo w porządku"

Jacek Góralski udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu". Reprezentant Polski zdradził, że za kilkanaście dni wróci do gry w Kajracie Ałmaty. "Trenuję od dwóch tygodni. Zacząłem od rozgrzewek, potem doszły treningi indywidualne, a w tym tygodniu już trenuję z drużyną. Póki co nieco ostrożnie, ale myślę, że po niedzieli zacznę ćwiczyć na maksa. Wrócę do gry za jakieś dwa tygodnie, na początek wejdę na 15-20 minut. Ja czuję się zdrowy i gotowy, jednak wszyscy mnie tu stopują, bym nie przyspieszał" - powiedział.

Pomocnik skomplementował też zachowanie Paulo Sousy. Selekcjoner biało-czerwonych zadzwonił do Góralskiego niedługo po informacji o kontuzji. "Trener zachował się bardzo w porządku. Powiedział, że zna mnie, oglądał mecze z moim udziałem i żebym się nie martwił. Moim celem jest powrót do reprezentacji, bo dostanę swoją szansę. Najpierw kontuzjowanego zaprosił mnie na pierwsze zgrupowanie, ale nie przyjechałem ze względu na chorobę. Nadrobiłem to przed EURO 2020, pobyłem kilka dni z kolegami w Opalenicy" - dodał Góralski.

Jacek Góralski trafił do Kajratu Ałmaty w styczniu 2020 roku za milion euro z Łudogorca Razgrad. Reprezentant Polski rozegrał 18 oficjalnych spotkań w barwach trzykrotnego mistrza Kazachstanu. Kontrakt Góralskiego z Kajratem jest ważny do końca grudnia 2023 roku.