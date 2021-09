Krychowiak znowu to zrobił! Polak błyskawicznie wyleciał z boiska [WIDEO]

Forma Grzegorza Krychowiaka w ostatnich miesiącach zdecydowanie się obniżyła nie tylko w reprezentacji Polski. Polak zaliczył co prawda ostatnio bardzo dobry występ w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Anglią (1:1), ale we wcześniejszych meczach mocno zawodził.

Latem 31-latek zamienił Lokomotiw Moskwa na FK Rostów i od razu wywalczył sobie ważną pozycję w składzie, a nawet został wybrany kapitanem zespołu. Gorzej jest jednak na boisku, gdzie Krychowiak nie jest już tak skuteczny jak w poprzednim klubie.

Krychowiak po raz kolejny obejrzał czerwoną kartkę. "Coś z tym trzeba zrobić"

Dowód na to, że z Grzegorzem Krychowiakiem w ostatnich miesiącach coś jest nie tak, otrzymaliśmy w poniedziałkowy wieczór. Polak wyszedł w podstawowym składzie Krasnodaru na mecz 7. kolejki rosyjskiej Premier Ligi z Rostowem i już po 30. minutach gry wyleciał z boiska. 31-latek dostał wtedy drugą żółtą kartkę, co oznaczało w konsekwencji również czerwoną. Sytuacja z tego spotkania była bardzo podobna do tej z meczu reprezentacji Polski ze Słowacją na Euro 2020, gdzie pomocnik również wyleciał z boiska za dwa niepotrzebne faule. - Coś z tym trzeba zrobić - grzmiał na Twitterze Mateusz Borek.

Spotkanie Krasnodaru z Rostowem zakończyło się remisem 1:1. W następnej kolejce drużyna Grzegorza Krychowiaka zagra już bez niego z Achmatem Grozny.