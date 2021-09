Zwrot ws. gestu Glika. Prezes PZPN stanowczo: Teraz my powinniśmy oskarżyć piłkarza

Pod koniec pierwszej połowy środowego meczu Polska - Anglia (1:1), Kamil Glik złapał za brodę Kyle'a Walkera, a po gwizdku sędziego oznaczającym przerwę, między zawodnikami doszło do przepychanek. Glik oraz Harry Maguire zostali ukarani żółtymi kartkami, jednak na tym sprawa się nie skończyła. Anglicy oskarżyli Glika o rasistowskie zachowanie. Incydent został zgłoszony sędziom i delegatom.

REKLAMA

Zobacz wideo "Chylę czoła przed Paulo Sousą. Oceńmy go po eliminacjach MŚ"

Sprawą już zajęła się FIFA, co wywołało burzę zarówno w Polsce jak i na Wyspach Brytyjskich. Polski obrońca miał wykonać w kierunku Anglika tak zwany "monkey gesture", czyli po prostu zaczął naśladować małpę. Całą sytuację miał zauważyć właśnie Harry Maguire, który od razu doskoczył do Glika.

Łukasz Fabiański zagra w meczu reprezentacji w el. MŚ! Są szczegóły

Jak donosił portal WP SportoweFakty, Kamil Glik faktycznie wykonał w stosunku do Walkera gest. I faktem jest, że nastąpiło to zaraz po końcowym gwizdku na przerwę. Tyle że... To był gest otwarcia i zamknięcia dłoni, znany na całym świecie, pokazujący po prostu: "za dużo gadasz, za dużo narzekasz". W ten sposób Glik chciał przekazać Walkerowi, że ten niepotrzebnie komentuje ich starcia, że skarży się sędziemu - przekazał portal.

Kulesza: To my powinniśmy oskarżyć piłkarza

I im więcej dowodów świadczy na korzyść Kamila Glika, tym bardziej niespodziewany kierunek przybiera cała sprawa. Cezary Kulesza w rozmowie z kanałem "Cioną po oczach" przyznał, że to Glik powinien oskarżyć angielskiego piłkarza o pomówienie.

Tomasz Hajto skrytykował Wojciecha Szczęsnego. "Ostatnio często ma z tym problem"

- Czekam na decyzję UEFA, bo moim zdaniem to my teraz powinniśmy oskarżyć piłkarza, który niesłusznie oskarża naszego piłkarza. To wywołuje tylko niepokój wśród naszych kibiców i staje się takim tematem europejskich. Każdy o tym mówi na dzień dzisiejszy. Wierzę w to, że Kamil nie mówił tego, bo jest zawodnikiem, który nie ma 18 lat, w jego zespołach, w których grał wcześniej, też byli piłkarze tacy, którzy dzisiaj go oskarżają i nie było żadnych konfliktów - podkreślił Kulesza.

Zgodnie z wypowiedzą Cezarego Kuleszy można spodziewać się, że Polacy zdecydują się na oskarżenie Anglików o pomówienie, jeśli FIFA potwierdzi, że Kamil Glik nie wykonał zarzucanego mu rasistowskiego gestu. Na decyzję światowej federacji będzie trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.